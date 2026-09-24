Víc než 300krát levněji. Zdejší e-shop vyměnil AI agenty za model, který pobláznil IT komunitu, a ukázal výsledky

E-shop Mironet nasadil nový druh umělé inteligence s názvem Jev od vývojářského studia TypeSafe AI. Jde o umělou inteligenci zveřejněnou 15. září, která neumí napsat ani větu, zato odpoví na otázku ano/ne nebo třeba vybere z daných možností, popisuje Patrick Zandl. Vzhledem k tomu, že šetří výkon a čas tím, že nesestavuje slova a věty, je podle dosavadních výsledků výrazně rychlejší a levnější a zároveň nehalucinuje. Mironet se podělil o své zkušenosti: náklady mají být až 343krát nižší, přesnost o 30 až 40 % vyšší a rozhodování 19krát rychlejší.
Mironet používá tuto AI pro automatickou kategorizaci produktů, kde nahradil dosavadní řešení postavené na AI agentech využívajících Claude od Anthropicu. To e-shop provozoval od letošního jara. Podle měření obchodu se doba zpracování jedné sady produktů zkrátila z 32,4 na 1,7 sekundy a v testovaném procesu se neobjevily halucinace. Čísla jsou výsledkem srovnání konkrétního nasazení Mironetu, samotný TypeSafe uvádí u Jev rychlost odpovědí v řádu desítek až stovek milisekund.
„U velkých generativních modelů a autonomních agentů jsme v praxi zjistili, že u tisíců rutinních úkonů platíme za výpočetní výkon a schopnosti, které vlastně vůbec nepotřebujeme,“ vysvětluje zakladatel Mironetu Robert Novotný.
Jev místo tvorby textu v lidském jazyce, kterou by software následně zpracovával, poskytuje výstupy ve formě datových hodnot, jimž rozumí přímo počítačové systémy. Výstupem jsou například předem definované volby, skóre nebo pravděpodobnosti.
TypeSafe tento přístup označuje jako „System One“ podle psychologického modelu Daniela Kahnemana popisujícího rychlé, intuitivní a přesné rozhodování. Za vývojem TypeSafe AI stojí mimo jiné Diogo Almeida, spoluautor výzkumu InstructGPT, který stál u zrodu ChatGPT.