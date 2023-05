Vláda chce změnit televizní poplatky, týkaly by se i počítačů a mobilů

Televizní poplatky by se mohly platit také za mobil a počítač. „To by rozšířilo počet domácností, které platí koncesionářské poplatky, o zhruba 600 tisíc,“ popsal Právu poslanec STAN Jan Lacina.





„Do portfolia návrhů, které zvažujeme, patří především rozšíření okruhů koncesionářů. Ale vše je ve stadiu debat,“ řekl stejnému deníku ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Obě veřejnoprávní média požadují navýšení koncesionářských poplatků. Byl to veřejně sdělený požadavek. My s tím při přípravě velké novely zákona o České televizi a Českého rozhlasu pracujeme, ale závěr ještě nemáme,“ dodal ministr.





Úprava stávajícího zákona je nutná i podle předsedy mediálního výboru Aleše Juchelky (ANO). „Ti, kteří si otevřou obsah rozhlasu nebo televize na chytrých telefonech či tabletech, teď platit nemusí. A to se musí vyřešit,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Zavedení televizních poplatků z mobilních zařízení nebo počítačů má vyřešit situaci, kdy stále větší podíl domácností sleduje Českou televizi a poslouchá Český rozhlas přes internet, ale poplatky neplatí. Jde především o mladé lidi.

Koaliční vláda diskutuje také o jednorázovém zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. „Jedná se i o tom, že by se zvedly poplatky jednorázově. Ale nebudu říkat ta čísla. Platit by to mělo pravděpodobně od 1. ledna 2024,“ dodal Jan Lacina (STAN). Předmětem debat je automatické zvyšování poplatků o inflaci, na to jsou zatím v koalici odlišné názory.

Televizní poplatek je 135 Kč, naposledy se měnil v roce 2008. Rozhlasový poplatek je 45 Kč, beze změny je od roku 2005.

Tématu jsme se podrobně věnovali i v únoru: