Vláda ukázala návrh zákona pro startupy, investoři si budou moci odečíst miliony ze základu daně

Vláda představila návrh takzvaného startupového zákona, který zavádí oficiální status certifikovaného startupu a investorům má umožnit odečíst si investici do těchto firem od základu daně, a to až do pěti milionů korun ročně. Zákon má podle návrhu platit od července 2027, schválit ho ale ještě musí Poslanecká sněmovna.
Podle politiků má novinka za cíl především dostat více soukromého kapitálu do raných fází startupů. Analýzy, ze které vláda vychází, vypočítávají, že v Česku za posledních deset let připadá na milion obyvatel 89 startupů s externí investicí. Ve Švédsku je to 316 a v Estonsku 681. Podobně je rozdíl patrný také u venture kapitálu, tam v roce 2024 připadalo v Česku na jednoho obyvatele přibližně 510 Kč investic rizikového kapitálu, zatímco ve Švédsku to bylo asi 5200 Kč.
„Samotná definice startupu možná působí jako formalita, ve skutečnosti je ale klíčem ke všemu dalšímu. Umožní státu přesně zacílit podporu, odstranit konkrétní bariéry a postupně vytvářet prostředí, ve kterém mohou inovativní firmy vznikat, přežít první náročné roky a následně růst z Česka na zahraniční trhy,“ dodal zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro startupy Martin Jiránek.
„O statusu má úřad rozhodnout do tří měsíců, a když to nestihne, platí fikce, že vyhověl. Věříme, že to může oslovit i drobné investory, kteří dosud ukládali peníze především do nemovitostí, aby startupy začali vnímat jako další třídu aktiv vedle nemovitostí,“ komentuje zákon Štefan Šurina, zakladatel právní kanceláře Eldison specializované na startupy.
Vláda návrh zdůvodňuje také odchodem českých zakladatelů a firem do zahraničí. Parametry daňové úlevy pro investory se mohou během schvalování zákona ještě změnit. Návrh zároveň počítá například i s delší možností využití daňové ztráty pro samotné startupy. Naopak nedostal se do něj režim takzvaného flexiworkera, určité formy legálního „švarcsystému“ pro startupy, a neřešilo se ani možné nové nastavení zaměstnaneckých akcií označovaných jako ESOPy, které si podle hlasů ze startupového ekosystému zaslouží ještě vylepšení.
Zákon nevytváří nový typ obchodní společnosti. Zavádí status certifikovaného startupu, na který se budou moci vázat konkrétní zákonné výhody. Mezi navrhované podmínky patří zejména:
• stáří firmy nejvýše osm let, u vybraných deep-tech projektů až deset let;
• roční čistý obrat nejvýše 250 milionů korun;
• firma nesmí být účelově vytvořenou nebo většinově vlastněnou částí etablovaného podniku;
• firma nesmí být obchodována na regulovaném trhu;
• startup nesmí rozdělovat zisk ani jiné vlastní zdroje společníkům;
• odborné posouzení produktu nebo prototypu, tržní validace, škálovatelnosti, konkurenční výhody, týmu a dosavadní trakce.
„Certifikaci má zajišťovat vznikající CzechBusiness a odvolací a dohledovou roli bude mít Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon je součástí širšího balíku pro lepší přístup ke kapitálu, talentu a službám státu,“ říká první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.