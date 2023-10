Vodafone prohrál dva soudní spory s ČTÚ o závazky z aukce

Autor: Depositphotos

Ve dvou týdnech dvě soudní porážky týkající se aukce kmitočtů pro LTE sítě utrpěl mobilní operátor Vodafone. Napřed u soudů neuspěl se žalobou proti pokutě 100 tisíc korun kvůli nedodržení závazků vyplývajících z aukce a posléze ani s požadavkem přiznání úlev v započtení dříve přidělených pásem na splnění rozvojových kritérií stanovených podmínkami aukce. Zatímco na ČTÚ se mezitím dvakrát vyměnili předsedové úřadu, soudy po šesti letech dotáhly případ sahající do roku 2016 ke konečnému rozhodnutí.





Nejvyšší správní soud napřed zamítl kasační stížnost červeného operátora (3 As 216/2021), který nesouhlasil se zamítavým rozsudkem v řízení proti stotisícové pokutě. Tu Vodafone dostal za to, že ČTÚ přes výzvu nepředložil podklady, na základě kterých by úřad mohl posoudit ceny zveřejněné v referenční nabídce, zda odpovídají závazku z aukce. V té se Vodafone, stejně jako ostatní operátoři, zavázal „stejně efektivním virtuálním operátorům“ umožnit ziskové podnikání na podřazeném trhu.





Nejvyšší správní soud podobně jako Městský soud v Praze dospěl k závěru, že ČTÚ měl ze zákona na podklady právo a za jejich bezdůvodné odepření jejich poskytnutí mohl vzpurného operátora potrestat pokutou.

Druhý soudní neúspěch si nejmladší operátor odnesl také od brněnského Nejvyššího správního soudu (1 As 246/2022). Ten na základě kasační stížnosti tentokrát ČTÚ zrušil pro Vodafone původně příznivý rozsudek Městského soudu v Praze v řízení, kterým chtěl operátor úlevu, aby se mu do rozvojových kritérií aukce LTE započítala dříve přidělená pásma.

Vodafone napřed účastí v aukci přijal podmínky výběrového řízení a až posléze se domáhal změkčení těchto povinností, čemuž ČTÚ nevyhověl. Celé řízení se už potřetí vrací k městskému soudu, který o závazcích z aukce před sedmi lety bude rozhodovat znovu.