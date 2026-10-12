Vodafone s českým technologickým talentem spouští ochranu proti AI podvodům

Vodafone spustí slíbenou aplikaci, která pomáhá odhalovat fotografie, videa, hlasové zprávy a dokumenty zmanipulované umělou inteligencí. Na technologii spolupracoval s českým startupem Synhawk, za nímž stojí Maty Boháček, významný český technologický talent, výzkumník AI a deepfake technologií na Stanfordově univerzitě. Služba Vodafone Verify má pomáhat lidem i firmám ověřit podezřelý obsah dříve, než podle něj pošlou peníze nebo udělají jiné důležité rozhodnutí.
„Lidé se dnes při rozpoznávání podvodů často spoléhají na vlastní intuici nebo na známky nepřirozenosti v obrazu a zvuku. Jenže právě v tom se umělá inteligence zlepšuje nejrychleji,“ říká Boháček, spoluzakladatel Synhawku. Podle něj se ověřování digitálního obsahu postupně stává stejně důležitým bezpečnostním návykem jako silná hesla nebo dvoufázové ověřování.
Pokud chce uživatel ověřit pravost, do aplikace nahraje soubor nebo například odkaz na podezřelé video ze sociálních sítí. Technologie analyzuje rizikové signály a nabídne pravděpodobnostní vyhodnocení včetně vysvětlení.
Podle průzkumu agentury Ipsos pro operátora má 24 % lidí v Česku osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s AI podvodem. Podobně jsou na tom firmy, nejčastějším typem útoku na ně jsou podvodné požadavky na platby nebo změny bankovních účtů prostřednictvím vydávání se za konkrétní osobu. S tímto typem incidentu už setkala téměř třetina firem a pětina zaznamenala falešné faktury nebo dokumenty vytvořené či upravené pomocí AI.
Aplikace má být prvním prvkem širší platformy zaměřené na ochranu důvěry v digitální komunikaci, operátor ji ale nabízí zdarma jen některým klientům, ostatní platí měsíční poplatek. Dostupná bude od 22. října pro Android a iOS. Kromě toho Vodafone uvádí, že připravuje Verify Meetings pro odhalování falešných účastníků videokonferencí a Verify Network, která má v budoucnu rozpoznávat synteticky upravené hlasy přímo v telefonní síti.
Synhawk vyvíjí technologie pro odhalování deepfake obsahu a vedle Boháčka, který působí na Stanfordově univerzitě, jej spoluzaložil také Lukáš Foral, spojený s investiční společností Progresus. Podle dřívějších informací má startup tým zhruba 28 lidí v Praze a San Francisku. Vodafone se Synhawkem spolupráci oznámil už v červenci.