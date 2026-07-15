Výdejní boxy se dál můžou stavět rychle, nebude je brzdit stavební zákon

Samoobslužné výdejní boxy nebudou takzvanými drobnými stavbami, jak původně předpokládal návrh novely stavebního zákona. Poslanecká sněmovna se přiklonila k zachování současného stavu, kdy se na ně nevztahuje stavební legislativa. Znamená to, že se můžou dál rychle rozšiřovat v podobném tempu jako dnes, kdy se nepovažují za klasickou stavbu, ale za strojírenský či technologický výrobek a stavební úřady je standardně nepovolují, řeší nicméně případné stavební úpravy okolí. Aktuálně je v Česku zhruba 17 tisíc výdejních boxů, podle provozovatelů by jejich počet mohl vzrůst ještě až o 30 procent.
„Asociace pro elektronickou komerci dlouhodobě prosazovala, aby se na samoobslužné výdejní boxy stavební zákon nevztahoval. Pro jejich provozovatele by to znamenalo výrazný nárůst administrativní a byrokratické zátěže a potenciálně by to zkomplikovalo rozvoj sítě,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Boxy stojící mimo režim stavební legislativy vítá, můžou se tak rozšířit do menších obcí, kde podle něj chybí.
Výdejní box nemá stále asi třetina obcí do pěti tisíc obyvatel, popisuje APEK. A s tím, že zpřístupňují služby obyvatelům, se na jejich podporu mají stavět další organizace sdružující obce, jako Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv.
Podle APEKU projdou v Česku přes boxy všech dopravců dva miliony zásilek týdně. Umísťování výdejních boxů se ale dlouhodobě řeší, některá města je zkoušejí nasměrovat prostřednictvím vyhlášky, strategii k nim představilo mezi jinými Ústí nad Orlicí a pravidla spolu s IPR připravila i Praha. Cílem je především to, aby nezabíraly veřejný prostor, netvořily bariéry a nekonkurovaly významným architektonickým prvkům, ale také třeba nepřekážely stromům. Tam, kde jsou boxy umisťovány mimo městské nemovitosti, ale město nad jejich podobou nemá kontrolu. Ve spolupráci provozovatelů a APEKU vznikl mimo jiné Kodex fungování výdejních boxů, kde se řeší i umisťování a v rámci něj jejich vzhled nebo koordinace s městy. Zmíněnou novelu stavebního zákona bude ještě posuzovat Senát.