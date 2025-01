Vyšel český román Síťařka, kyberpunkové klišé plné mocných korporací, virů a hackerů

Autor: Nakladatelství Host

Kyberpunkových románů od českých autorů nevychází mnoho. Čas od času něco vydá Petr Heteša (Fatal Virtual, Šest diamantů nebo Sex, drogy & cyb'n'roll) a před pár lety se přidal František Kotleta s prozatím dvoudílnou sérií Underground odehrávající se v dystopické Praze budoucnosti. Teď se na trhu objevila novinka Síťařka od debutujícího autora Petra Kubáta.





Síťařka je kyberpunkové klišé jak má být. Kulisy tvoří neonová megapole plná barů a spol., do děje promlouvá mladá hackerka pohybující se v kyberprostoru, kde řeší tajemný nebezpečný virus. Součástí jsou samozřejmě všemocné korporace.

Objevuje se i motiv hudební kapely, což se podobá videohře Cyberpunk 2077, kde jednu z hlavních rolí hrál Johnny Silverhand a jeho skupina Samurai.

Síťařka do jisté míry představuje zakonzervování kyberpunkového žánru. Z dnešního pohledu jde v podstatě o takové future retro. Lidstvo dnes v kyberpunku do značné části žije, také máme mocné technologické korporace, algoritmy manipulující s náladami voličů, obrovské množství kybernetických útoků, neustálé sledování skrze technologie a tak dále. Jen se do kyberprostoru nemusíme připojovat přes kabely do hlavy a terminály, stačí mobil nebo hodinky.

“Je pravda — a slýcháme to často —, že se kyberpunk za dobu své existence moc nezměnil, že tak trochu zamrzl v osmdesátých letech, ale přesto nepřestává lidi fascinovat. Podle mě právě díky tomu, že obsáhl tolik věcí, které trápí současnou společnost, má co říct i po takové době. A estetika kyberpunku je navíc hrozně cool…,” shrnul Kubát na blogu nakladatelství Host, které jeho prvotinu vydalo.