Vysílání NHL se rozdělí mezi Novu a Primu

Televize Nova uzavřela sublicenční dohodu se skupinou Prima a poskytne jí část vysílacích práv na NHL. V sezoně 2026/2027 nabídnou Nova a Prima v základní části až 24 utkání týdně. Každý z vysílatelů bude mít k dispozici čtrnáct zápasů, z toho deset exkluzivně a čtyři dostupné oběma televizním skupinám.
Nova nabídne své přenosy na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a prostřednictvím Oneplay. Vybraná utkání budou dostupná také ve volném vysílání na Nova Action v Česku a Dajto na Slovensku.
Nova Action během sezóny odvysílá 20 zápasů. Mezi nimi budou všechny duely NHL Monday Night Hockey a vybraná víkendová utkání v časech příznivých pro domácí fanoušky. Atraktivní podívanou slibuje Nova Action například v sobotu 10. října od 19:05, kdy Boston Bruins v čele Davidem Pastrňákem vyzvou tým Philadelphia Flyers. Chybět nebude ani speciální předzápasové studio.
„Nově budeme moci při výběru utkání lépe zohlednit, co domácí publikum zajímá, a častěji tak zařazovat duely s českou stopou. K tomu přidáme doprovodný obsah v podobě pravidelných přehledů toho nejdůležitějšího. Pro řadu diváků je navíc velkou výhodou, že si noční přenosy mohou na Oneplay pustit později, v čase, který jim vyhovuje,“ podotkla Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova. Zápasy budou ve zpětném zhlédnutí dostupné po dobu sedmi dnů.
Prima nabídne fanouškům NHL čtrnáct utkání týdně prostřednictvím streamovací platformy Prima+, jeden vybraný duel pak poběží souběžně na Prima+ a volně dostupné stanici Prima Sport. Přenosy doplní český komentář a u vybraných utkání také předzápasová a přestávková studia s hokejovými experty.
První duel nové sezóny nabídnou Nova Sport 1 a Oneplay už dnes, kdy proti sobě nastoupí Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Hokejový večer odstartuje už ve 22:00 předzápasovým studiem na Nova Sport 1 a samotné utkání začne ve 23:05. Zápas bude vysílat také sportovní kanál Primy, který má předzápasové studio v plánu na 22:30.
„Česko a Slovensko dlouhodobě patří mezi trhy s nejvášnivějšími a nejaktivnějšími fanoušky NHL. Těší nás, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci s Novou a rozšířit vysílání také o Primu. Naším společným cílem je fanouškům ještě více přiblížit jejich oblíbené týmy i české a slovenské hráče, kteří se v NHL prosazují. Díky širší dostupnosti v televizním vysílání i na streamovacích platformách můžeme oslovit nové publikum a dále posílit pozici NHL v obou zemích,“ komentoval dohodu obou stanic David Proper, mediální ředitel NHL.
V prvních třech kolech play-off Stanley Cupu si Nova a Prima rozdělí přenosy z jednotlivých sérií. Kompletní finále Stanley Cupu budou moci fanoušci sledovat u obou vysílatelů. Vedle přímých přenosů zahrnuje dohoda také práva na sestřihy jednotlivých utkání a další oficiální pořady NHL.