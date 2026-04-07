Významná česká hostingová firma rozšíří kapacitu serverů o dalších 180 kW. Pokud bude kvůli krizi co kupovat

Pražská společnost ČMIS, která provozuje hosting, cloud, VPS a nabízí fyzické servery, zvětší svou přítomnost v druhém datovém centru TTC Teleport v Malešicích, kde rozjíždí nový datový sál. Připraven je na provoz 28 serverových rozvaděčů (racků) s celkovým příkonem 180 kW. Už je vytížen zhruba z poloviny. ČMIS doposud měla v provozu 180 kW ve zhruba 40 rozvaděčích, rozšíření je tedy z pohledu společnosti významné.
Zaplnění nové kapacity proběhne v průběhu letošního roku s tím, jak se rozvíjí požadavky zákazníků. Mezi klienty podniku patří Rohlík, Sportisimo, ČEZ Distribuce a další. ČMIS rovněž posiluje konektivitu na 200 Gb/s.
ČMIS v posledním fiskálním roce udělala tržby zhruba 200 milionů korun se ziskem kolem 40 milionů. Ředitel společnost Václav Svátek pro Lupu uvedl, že v aktuálním roce, který skončí v červnu, by se čísla měla dostat na 250, respektive 50 milionů korun. Konsolidované tržby holdingu jsou 350 milionů.
Do byznysu ale ještě může promluvit situace kolem hardwaru. Nejenom kvůli paměťové krizi je nedostatek serverů, RAM nebo disků, případně lze nakupovat za vysoké ceny.