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Vzniká nový silný český hráč v datové analyzice. Partner Palantiru kupuje pražskou konkurenci

Jan Sedlák
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Joyful Craftsmen a Revolt BI Autor: Joyful Craftsmen
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Na českém trhu vzniká silný hráč v oboru datové analytiky a práci s daty. Společnost Joyful Craftsmen koupila firmu Revolt BI. Podnik bude mít kolem stovky lidí.

Joyful Craftsmen spoluvlastní trojice Tomáš Tuček, Jaroslav Reken (každý má podíl 38,5 procenta) a Roman Lánský (23 procent). Revolt BI doposud ovládal Giuliano Giannetti. Ani jedna z firem nezveřejňuje detailní hospodářské výsledky.

“Vznikající skupina se stovkou specialistů na data, business intelligence a umělou inteligenci nabídne komplexní pokrytí datových potřeb firem – od tvorby datové strategie přes budování datových platforem, reporting a business intelligence až po pokročilou analytiku, datovou governance a řešení využívající umělou inteligenci,” informovaly firmy.

Joyful Craftsmen se kromě jiného uchytila ve Švýcarsku. Mezi české zákazníky patří Uniqua, Aero Vodochody nebo Hopi. Revolt BI dodává firmám jako Škoda Auto, Mall Group či Sportisimo.

Joyful Craftsmen se vedle Databricks nebo Microsoft specializuje na Palantir, patří mezi menší množství hráčů na českém trhu. Revolt BI řeší zase Snowflake, Google Cloud nebo Tableau.

Z pohledu zákazníků se aktuálně nemá nic měnit, projekty mají pokračovat ve stejném režimu a klienti budou spolupracovat se stejnými týmy.

“Obě společnosti budou i nadále působit pod svými zavedenými značkami. Integrace bude probíhat postupně s cílem efektivně propojit know-how, týmy a kompetence obou firem při zachování kontinuity vůči klientům i obchodním partnerům,” doplnily firmy.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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