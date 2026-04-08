Z Brna chtějí prorazit s vibe tradingem, AI má obchodovat za uživatele, který popíše svou strategii

Iva Brejlová
Dnes
David Kašper, Jan Červinka, Purple Holding
David Kašper a Jan Červinka, Purple Holding

Brněnská technologická firma Purple Technology se podílí na vývoji platformy pro obchodování s podporou AI agentů. Spolupracuje na ní s globální brokerskou značkou Axiory a má přinést koncept takzvaného vibe tradingu, kdy uživatel popíše svou strategii a systém ji automaticky převede do konkrétního obchodního zadání.

Uživatel může například popsat vyhledávání příležitostí s rozdílovými kontrakty na akciích, ETF měnách nebo komoditách. Systém toto zadání přetvoří do konkrétní strategie, kterou lze upravit, s pomocí AI otestovat nebo ji ověřit na historických datech a následně spustit.

„Dlouhodobě jsme sledovali, že zákazníci sami hledali cesty, jak svět AI a tradingu propojit,“ komentuje Jan Červinka, CEO Purple Technology. Podle firmy se trading postupně posouvá od ručního nastavování nástrojů k práci s inteligentními asistenty. Axiory.ai kombinuje nástroje pro vibe coding obchodních rozhraní, MCP protokol pro napojení tradingu do AI chatbotů a systém umožňující AI analýzu, testing a provozování automatických obchodních strategií.

Platforma zároveň nabízí traderům nové možnosti, jak své vlastní agenty napojit na obchodní účty a dát jim možnost je ovládat. Služby Axiory zatím nejsou dostupné pro evropské zákazníky, ale Purple Technology má brzy nabídnout řešení i s evropským regulovaným partnerem. Oficiální spuštění platformy je plánováno na letošní jaro, projekt Axiory.ai je do té doby otevřený zájemcům na testování.

Purple Technology patří pod Purple Holding, za nímž stojí David Kašper, Jakub Nytra a Filip Řehoř, skupina se zaměřuje na vývoj technologií pro forexové brokery a obsluhuje s nimi zákazníky ve více než 100 zemích světa. Do holdingu patří i jeden z nejaktivnějších českých venture fondů Purple Ventures.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

