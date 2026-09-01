Z Brna proudí peníze do startupu, který pomocí umělé inteligence během vteřin plánuje výrobu v továrnách

Společnost Jet Investment miliardáře Igora Faita posílá investici do berlínského startupu Phantasma Labs. Ten s umělou inteligencí plánuje a rozvrhuje výrobu v továrnách. Od českých investorů získává celkem 2,6 milionu eur (skoro 63 milionů Kč), z toho 2,1 milionu proudí z fondu Jet Venture 1 SICAV, zbylý půlmilion od fondu Lighthouse Seed Fund II.
Berlínský tým vyvíjí platformu určenou hlavně pro výrobní podniky s komplexním provozem, kde je potřeba každý den rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, kdy a na kterém stroji – a zároveň zohledňovat tisíce proměnných, od kapacity strojů a dostupnosti pracovní síly přes přestavby linek až po priority objednávek a termíny dodání. Běžně to podniky řeší třeba tabulkami. Když se porouchá stroj, nastane výkyv poptávky nebo se zpozdí dodávky, může pak ale přeplánování výroby trvat i hodiny.
Startup proti tomu využívá vlastní kombinaci posilovaného učení a grafových neuronových sítí a trénuje AI v simulovaných prostředích digitálních dvojčat. Dokáže prý vytvářet výrobní plány během několika sekund a průběžně je upravovat podle měnících se podmínek ve výrobě.
„Na rozdíl od mnoha jiných investorů nemusíme této technologii věřit naslepo. Vlastníme průmyslové výrobní společnosti, takže tento software můžeme testovat a nasazovat přímo v našich vlastních výrobních provozech,“ komentuje Kamil Levinský, výkonný ředitel fondu Jet Venture 1. Systém už si v rámci placených ověřovacích projektů vyzkoušeli zákazníci v USA, Evropě a Japonsku.
Investice do Phantasma Labs navazuje na předchozích devět investic Jet Investment. Poslední oznámená je finanční injekce do amerického Hermetiq, který automatizuje sestavování a opravy softwaru. Peníze získal mimo jiné i český Boost.space, který zpřístupňuje a třídí firmám data.