Lupa.cz

Z Česka vyrostla aplikace pro duševní zdraví, má přes milion stažení a expandovala až po japonštinu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nepanikař Autor: Nepanikař

Mobilní aplikace Nepanikař, kterou v roce 2019 založila brněnská doktorandka Veronika Kamenská, překonala hranici milionu stažení po celém světě. Aplikace nabízí první psychologickou pomoc při úzkostech, depresích, sebepoškozování nebo myšlenkách na sebevraždu, funguje bez registrace a v 18 jazycích.

Nepanikař původně vznikla s českým obsahem, Kamenská reagovala na absenci aplikací pro české uživatele a stavěla na vlastních potřebách. Dnes je projekt dostupný mimo jiné v angličtině, polštině, japonštině, korejštině či hindštině. Aplikace obsahuje například rady, dechová cvičení nebo záznamy nálad a deník, součástí je i poradenství a kontakty na krizovou pomoc.

Kamenská přišla s nápadem na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním. První verzi aplikace spustila s pomocí kamaráda-programátora. Dnes se na rozvoji projektu podílí přes 160 lidí, z nichž většinu tvoří dobrovolníci, často studenti psychologie či krizoví interventi.

Productboard propouští třetinu zaměstnanců. Raději řez než pomalé krvácení, říká Palán o AI modelu firmy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).