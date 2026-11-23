Zákazníci e-shopu Dedoles se musí mít na pozoru před podvodnými e-maily, SMS a telefonáty. E-shop zákazníkům oznámil, že při kybernetickém útoku na jeho dodavatele, slovenskou marketingovou a digitální agenturu ui42, získala neoprávněná osoba kopii dat ze staršího systému internetového obchodu Dedoles. Uniknout mohly osobní údaje zákazníků včetně jmen, adres, telefonních čísel, e-mailů a podrobností o jejich nákupech. Incident oznámila i společnost ui42.
Podle informací, které Dedoles rozeslal zákazníkům, se incident týká objednávek z období od září 2021 do června 2026. V kopii dat se mohou nacházet také čísla faktur, informace o zakoupeném zboží a jeho ceně a způsobu platby. Pokud navíc firma vracela zákazníkům peníze, můžou mít útočníci i čísla bankovních účtů. Hesla ani údaje z platebních karet podle dosavadních zjištění uniknout neměly.
Firma ui42 potvrdila, že napadení vzniklo v její vlastní infrastruktuře. Podle jejího vyjádření útočník využil kompromitované přihlašovací údaje jednoho ze zaměstnanců a získal přístup k citlivým informacím některých klientských projektů.
Dedoles upozorňuje na to, že rizikem pro zákazníky jsou nyní cílené podvody. Útočníci můžou se znalostí skutečných objednávek posílat věrohodně vypadající zprávy například o doplatku za dopravu, clu, nezaplacené faktuře nebo vrácení peněz. Přitom by mohli požadovat citlivé údaje z platební karty nebo přístupové kódy.
Internetový obchod uvádí, že napadený systém používal do července 2026 a současný e-shop incident nezasáhl. Dodavateli zrušil přístupy a okolnosti případu prověřuje ve spolupráci s ním. Incident oznámil také slovenskému Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Slovenský Dedoles má silnou pozici i v Česku, kde působí od roku 2012. Po prudkém růstu během pandemie se ale v roce 2022 dostal do platební neschopnosti a následně prošel restrukturalizací. Nový ozdravný plán nyní splácí. Závazků se má zbavit až v následujících letech.