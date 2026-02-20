Lupa.cz  »  Z videoher půjde získat magisterský titul, Univerzita Karlova spustí nový obor

Z videoher půjde získat magisterský titul, Univerzita Karlova spustí nový obor

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Univerzita Karlova Autor: Univerzita Karlova

Univerzita Karlova rozšiřuje výuku videoher. V akademickém roce 2026 až 2027 otevře navazující magisterský program Game Studies. Vyučovat se bude v angličtině na Fakultě sociálních věd, ke koncepci přispěl také Institut komunikačních studií a žurnalistiky a výzkumná skupina Prague Game Production Studies. Ředitelem a koordinátorem programu bude Jaroslav Švelch, známý český vědec zaměřený právě na hry.

“Program jsme připravili na základě našich dlouhodobých pedagogických i výzkumných zkušeností a inspirovali jsme se podobnými obory například ve Finsku nebo na Maltě. Nejde o to hry jen hrát nebo hodnotit, ale porozumět tomu, jak vznikají, jak fungují a jak ovlivňují společnost,” uvedl Švelch.

“V prvním ročníku si studenti osvojí základ v oblasti historie her, herního průmyslu a studia hráčů. Ve druhém ročníku mají větší prostor pro specializaci a vlastní výzkum,” doplnil vědec.

Studium má být ukotveno především v mediálních a kulturních studiích s tím, že propojuje i sociologii nebo ekonomii. Program se má věnovat i kritickým aspektům herní kultury, a to od pracovních podmínek v odvětví po fungování herních komunit. Nabízí rovněž možnost stáží či kontakt s odborníky z praxe.

Stát pošle další dotace tvůrcům videoher. Startuje Pražský herní akcelerátor Přečtěte si také:

Stát pošle další dotace tvůrcům videoher. Startuje Pražský herní akcelerátor

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).