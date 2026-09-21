Zákazníci O2 měli problémy s pevným připojením [AKTUALIZACE]

AKTUALIZACE 12:20 – Podle vyjádření O2 by měly být problémy vyřešeny. „Všechny mobilní i pevné služby jsou už plně funkční. Pokud problémy přetrvávají, pomáhá restart zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu Letadlo,“ píše operátor na sociálních sítích.
Původní zpráva:
„Někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme. Omlouváme se,“ píše na svém webu a na sociálních sítích operátor O2. Reaguje tak na stížnosti řady uživatelů.
Od cca 9:00 se podle jejich hlášení operátor potýká s výpadky své pevné sítě. Zvýšený počet hlášení potíží od uživatelů ukazují i statistiky služby DownDetector. Nejvíce hlášení podle služby logicky přichází z větších měst.
Problémy mají lidé s připojením k internetu – části podle hlášení nefunguje vůbec, některým velmi zpomaleně. Mobilní služby O2 by podle dostupných informací měly fungovat bez potíží. Co za problémy pevné sítě stojí není zatím jasné, stejně jako není jasné, jak velké části klientů O2 se výpadky týkají.
„Aktuální problém se ale netýkal všech zákazníků ani služe a nejprve proto bylo potřeba ověřit jeho rozsah a příčinu, abychom mohli zveřejnit přesné informace a zbytečně neznepokojovali zákazníky, kterým služby fungovaly bez omezení. Chápeme ale, že dřívější informace by Vám ušetřila zbytečné restarty zařízení, a za komplikace se omlouváme,“ reaguje operátor na svém účtu na Facebooku na stížnosti, že o problémech neinformoval dříve.
Poslední větší problémy měla síť O2 začátkem loňského srpna, kdy zaznamenala velký výpadek mobilních služeb. Problémy se opakovaly o několik dní později, kdy se zákazníci potýkali s potížemi při telefonických hovorech i s pomalým načítáním online obsahu. Firma to tehdy zdůvodnila pracemi na optimalizaci výkonu její sítě.