Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém. Dalším krokem může být stávka

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu ve středu protestovali proti záměru vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. V černém oblečení přišli do práce moderátoři, redaktoři i další zaměstnanci obou institucí. Pracovníci České televize se symbolicky v 11:55 sešli také před hlavní budovou na Kavčích horách.
Protest svolala zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně ve spolupráci s odbory. Akci podpořily také rozhlasové odbory. Podle iniciativy má černá barva upozornit na obavy o nezávislost a stabilitu České televize a Českého rozhlasu.
„Vysílat černou a ticho nechceme. Proto jsme dnes vyrazili do České televize a Českého rozhlasu v černém a symbolicky za pět minut dvanáct vzkazujeme: veřejnoprávní média jsme odhodlaní bránit,“ uvedla iniciativa Veřejnoprávně ve společném prohlášení za pracovníky obou institucí.
V černém oblečení se ve středu objevili také moderátoři a redaktoři ve vysílání České televize. Černou oblékli i pracovníci Českého rozhlasu, kteří se odpoledne shromáždili před budovou na Vinohradech.
Iniciativa tvrdí, že nejde jen o technickou změnu způsobu financování. Podle ní by zrušení poplatků narušilo přímý vztah veřejnoprávních médií s diváky a posluchači. „Není to jen otázka peněz. Je to otázka hodnot, nezávislosti, stability a služby, kterou pro vás plníme a chceme plnit i dál,“ uvedla Veřejnoprávně.
Zaměstnanci obou institucí varují před tím, aby Česká televize a Český rozhlas byly přímo závislé na politické vůli vlády. Za rizikové považují zejména financování prostřednictvím státního rozpočtu. To by podle kritiků mohlo v budoucnu zvyšovat tlak na vedení i obsah veřejnoprávních médií.
„Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním. Pokud by různé návrhy ohrožovaly nezávislost a budoucnost veřejnoprávních médií, dalším přirozeným krokem bude stávka,“ uvedla iniciativa.
Ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy původně představil návrh nového zákona o médiích veřejné služby. Ten počítal s tím, že Česká televize a Český rozhlas budou od roku 2027 financovány ze státního rozpočtu.
Klempířův návrh čelil rozsáhlým připomínkám. Výhrady měly samotné veřejnoprávní instituce, opoziční politici, mediální odborníci i některá ministerstva. Kritika se týkala jak převodu financování pod státní rozpočet, tak legislativního zpracování návrhu.
Premiér Andrej Babiš následně uvedl, že vláda se Klempířovým původním mediálním zákonem zabývat nebude. Koalice se chce zaměřit čistě na zrušení poplatků a převod financování bez rozpočet pomocí novelizace existujících zákonů.
O dalším postupu má 9. června jednat pracovní skupina. Zúčastnit se jí mají zástupci vládní koalice a generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral.