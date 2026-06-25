Zásilkovna otevírá své boxy pro podání všem e-shopům, má to usnadnit fungování hlavně těm malým

Od 1. července umožní Zásilkovna všem e-shopům podávat balíčky přes Z-Boxy. Samotné podání je zdarma, e-shop hradí cenu přepravy podle svého tarifu a firma uvádí, že doprava tím obchodníkům zlevní. Dosud mohly přes zařízení odesílat zásilky fyzické osoby a několik firemních partnerů Zásilkovny.
Firma se pochlubila, že síť čítá přes 6 500 Z-Boxů a v nich přes 600 tisíc schránek „Naše boxy jsme postavili, provozujeme je i řídíme sami a díky tomu můžeme garantovat kapacitu, kvalitu i dostupnost,“ slibuje Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna. Podle něj míří změna hlavně na menší české e-shopy, ty velké využívají především svozy přímo ze svých skladů. „Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá,“ komentuje Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Zásilkovna si v posledních měsících zkoušela také sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě, a teď ho spouští nastálo. „Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ říká Čomor. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, má firma doručovat v sobotu po celém Česku.