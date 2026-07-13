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Závod o nákupy potravin přímo přes ChatGPT nabírá tempo, vstupuje do něj Rohlík

Iva Brejlová
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Rohlik.cz - elektromobil Autor: Rohlik.cz
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Online supermarket Rohlík připravil oficiální nákupní aplikaci pro ChatGPT. Umožňuje zákazníkům hledat produkty, podle receptu připravit položky do nákupního košíku nebo jinak vytvářet a spravovat nákup v rámci rozhovoru s AI, tedy prostřednictvím přirozené konverzace.

„Naší ambicí je být evropským AI-first online supermarketem,“ prohlašuje Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz. Firma má podle jejího vyjádření být mezi prvními evropskými společnostmi s oficiální nákupní aplikací pro ChatGPT. O několik týdnů dříve to stihl konkurenční Košík.

Projekt stojí na vlastní AI infrastruktuře Rohlíku, společnost provozuje Model Context Protocol (MCP) server, který pokročilým uživatelům umožňuje propojit Rohlík s dalšími AI klienty a agenty. Firma už dříve integrovala nákupy do svého AI asistenta se jménem Maia. Ta zákazníkům pomáhá například s výběrem produktů, tvorbou nákupního košíku i správou objednávek. 

Mezi další společnost s vlastní aplikací pro agentní nakupování v ChatGPT patří Slevomat, ještě před ním to stihl srovnávač nabídek autopojištění Suri

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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