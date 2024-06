Zemřel předseda Syndikátu novinářů Adam Černý

Autor: FSV UK

Ve věku 73 let dnes zemřel dlouholetý předseda českého Syndikátu novinářů, komentátor Adam Černý. Oborovému sdružení předsedal od roku 2009.





Informaci potvrdil místopředseda Syndikátu novinářů Dalibor Z. Chvátal.

Adam Černý v posledních letech spolupracoval především s Hospodářskými novinami, jeho komentáře však znali také posluchači Českého rozhlasu. Adam Černý byl držitelem Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2005.

„V roce 1969 začal studovat Fakultu sociálních věd a publicistiky, která byla za normalizace přeměněna na Fakultu žurnalistiky. Dostudoval, ale po absolvování nemohl nalézt zaměstnání v oboru (otec patřil k novinářům postiženým za postoje v období Pražského jara). Proto dva roky pracoval jako noční hlídač v Národní galerii, v Anežském klášteře, potom jako dělník v podniku Geodézie. Od roku 1980 začal pracovat v redakci Svobodného slova. V listopadu 1989 tento list patřil k prvním, které začaly pracovat bez ohledu na cenzuru a dokázaly referovat i o průběhu manifestace na Národní třídě. V červnu 1990 Adam Černý nastoupil do redakce Lidových novin, kde až do roku 1995 pracoval jako vedoucí rubriky zahraničního zpravodajství. Po odchodu z redakce Lidových novin pracoval necelý rok v České televizi, potom nastoupil jako komentátor do redakce týdeníku Týden, kde pracoval až do roku 1999. Potom nastoupil jako komentátor do redakce Hospodářských novin, potom zase od roku 2000 až roku 2002 pracoval v redakci Zemských novin,“ uvedla porota Ceny Ferdinanda Peroutky v laudatiu.