Životnost DSL v ČR končí, klesat bude i Wi-Fi a poroste optika. Nová konkurence nevznikne, hlásí ČTÚ

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal tři výživné dokumenty. Jde o zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací pro rok 2025, zprávu o vývoji cen mezi roky 2021 až 2025 a hlavní trendy a predikce možného vývoje trhu. Tyto zprávy obsahují řadu zajímavých dat, zde je menší shrnutí.
Český telco trh podle regulátora nebude do konce roku 2028 vykazovat revoluční vývoj: “Neočekávají se zásadní změny tržní struktury ani vznik nového významného konkurenta, a trh tak bude i nadále charakterizován existencí tří mobilních síťových operátorů a pokračující konsolidací zejména v segmentu pevných sítí. Potenciální vstup subjektů typu Revolut nebo Lidl na český mobilní trh nelze vyloučit, avšak omezené množství dostupných informací stěžují možnost spolehlivě odhadnout jejich budoucí možný vliv na hospodářskou soutěž.”
Dále se bude rozšiřovat optické připojení k internetu: “Technologie xDSL vstupuje do závěrečné fáze svého životního cyklu, přičemž do roku 2028 se očekává pokles počtu xDSL přípojek o 18 %. Současně dojde k dalšímu rozvoji optických sítí FTTH/B, kde je predikován růst o více než 37 %. Optické sítě se tak stanou dominantní technologií pevného přístupu k internetu v České republice.”
Celkový počet pevných internetových přípojek by v roce 2028 měl dosáhnout na 4,5 milionu. Vedle optiky poroste význam fixního internetu přes LTE a 5G, licencovaných bezdrátových řešení a menší roli získá i satelitní připojení. Naopak ve Wi-Fi, která dlouhodobě v Česku hraje prim, byl v roce 2025 zaznamenán první výraznější pokles. Zatím tento způsob připojení stále vede, má podíl 26 %.
V Česku klesá cena za gigabajt v rámci mobilních sítí: “Objem přenesených mobilních dat v roce 2025 dále rostl a průměrná měsíční spotřeba na jednu SIM kartu s přístupem k internetu přesáhla 15 GB. Průměrná cena v přepočtu za 1 GB mobilních dat pokračovala v dlouhodobém poklesu a ve srovnání s rokem 2021 se snížila o více než 60 %.”
U pevného připojení jsou ceny stabilní: “V roce 2025 nedošlo u většiny tarifů přístupu k internetu v pevném místě k významnějším změnám cen. Současně pokračovalo rozšiřování optických sítí FTTH/B a zvyšovala se dostupnost služeb s vysokými přenosovými rychlostmi, včetně připojení o rychlosti 1 Gb/s. Připojení s rychlostí 1 Gb/s je dostupné již za ceny pod 750 korun měsíčně, přičemž cenová úroveň pevného internetu v České republice se i nadále pohybuje pod průměrem zemí Evropské unie.”