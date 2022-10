Zlínský IT dodavatel NWT míří do insolvence. Kvůli energiím má dluhy půl miliardy

Autor: NWT

Zlínská společnost NWT na sebe u Krajského soudu v Brně podala insolvenční návrh. Má dluhy ve výši 460 milionů korun, registruje je u zhruba padesáti věřitelů. NWT, které mimo jiné patří mezi ICT dodavatele a provozovatele datového centra Silo, chce sehnat nového investora a uskutečnit restrukturalizaci.





NWT problémy svádí na ceny energií, přičemž právě energetika patří mezi pilíře podnikání celé skupiny. “Společnost NWT působí na trhu od roku 1992 a doposud fungovala úspěšně. Do platební neschopnosti se společnost dostala kvůli krizi na evropském energetickém trhu, kdy důsledkem válečného konfliktu na Ukrajině a následným sankcím došlo k přerušení většiny do té doby fungujících obchodních i dopravních plynových tras. Enormní nárůst ceny plynu v tak krátkém čase přivedl společnost NWT a.s. do ekonomických potíží a stávající situace, kdy společnost ekonomické ztráty vykrývala z vlastních zdrojů, je nadále neudržitelná,” informuje firma.





NWT má přes dvě stě zaměstnanců. Ty, kterých se problémy týkají, se bude snažit převést do funkčních divizí. NWT chce i nadále provozovat podnikatelskou činnost.

Zlínský podnik měl loni tržby přesahující tři miliardy korun a zisk necelých 37 milionů. Mezi byznysy, kterým se vedle energetiky věnuje, patří datové centrum, e-commerce a ICT služby. Projekt Silo II je pak inovační centrum nejen pro startupy.