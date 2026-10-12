Zná ji celý svět, vlastní ji Češi. Největší česká internetová služba má rekordní miliardová čísla

Česká společnost Livesport v loňském roce výrazně zvýšila finanční ukazatele. Tržby vyrostly z 2,67 na 3,21 miliardy korun. Provozní zisk vyskočil z 841 milionů na 1,12 miliardy korun. A čistý zisk poskočil z 1,7 na 2,24 miliardy korun. Firmu ovládají Martin Hájek, mimo jiné majitel Liftaga, a Jiří Mareš.
Livesport poskytuje živé sportovní výsledky včetně statistik, databází hráčů a lig a podobně. Dlouhodobě patří mezi největší české internetové firmy v zahraničí co do počtu uživatelů, například společně se službou Windy Iva Lukačoviče. V zahraničí je nejznámější službou Livesportu FlashScore. Češi koupili i španělský BeSoccer.
Rekord návštěvnosti nabídky české společnosti je 155,9 milionu uživatelů. Růst táhnou hlavně mobilní aplikace, kam se uživatelé přesouvají z webu.
Livesport od roku 2022 poskytuje sportovní zpravodajství. To v roce 2025 zaznamenalo přes 1,35 miliardy zobrazení článků. “Hranici 100 milionů zobrazení za měsíc překonalo desetkrát a v nejsilnějším měsíci oslovilo 21,3 milionu čtenářů,” informoval Livesport.
Rostou i audiokomentáře: “Živé audiokomentáře k zápasům zaznamenaly v roce 2025 přes 107 milionů unikátních přehrání, víc než dvojnásobek předchozího roku. Nejposlouchanějším zápasem roku bylo semifinále Ligy mistrů Inter versus Barcelona s 1,1 milionem přehrání,” doplnila firma.