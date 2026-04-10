Značka Czech Digital Group mizí z trhu, společnost zanikla fúzí s Českými Radiokomunikacemi

Akciová společnost Czech Digital Group, která provozovala celoplošnou DVB-T2 síť Multiplex 23, byla ve čtvrtek 9. dubna vymazána z obchodního rejstříku. Zanikla totiž po fúzi s mateřskou společností České Radiokomunikace. Pro diváky se nic nemění.
Projekt fúze byl připravený od konce letošního února a rozhodným dnem byla středa 1. dubna. Veškerý majetek, závazky i práva podle notářského zápisu přešly na nástupnickou společnost České Radiokomunikace.
Značka Czech Digital Group byla součástí digitalizace televizního vysílání v České republice už od prvních experimentů. V srpnu 2000 společnost zahájila testovací vysílání na 46. kanálu v Praze a v okolí, rok poté začala testovat interaktivní aplikace a v červenci 2004 jí přidělil Český telekomunikační úřad kmitočty na tehdejší přechodný Multiplex B. Na přelomu října a listopadu 2008 se tato síť transformovala na finální DVB-T Multiplex 3.
Výstavbu a provoz sítě zajišťovaly pro Czech Digital Group už tehdy České Radiokomunikace. Na konci listopadu 2010 firmu kompletně odkoupily od společnosti SP D Corporation. České Radiokomunikace po právní stránce zachovaly název operátora a jeho samostatné fungování, ale jinak správu, obchod a provoz reálně zajišťoval nový majitel. Toto uspořádání vydrželo také při přechodu na DVB-T2, kdy se z Multiplexu 3 stal Multiplex 23.
Stoprocentním vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je londýnský investiční fond Cordiant Digital Infrastructure, který firmu koupil v roce 2021 od australské skupiny Macquarie.