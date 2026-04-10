Lupa.cz

Značka Czech Digital Group mizí z trhu, společnost zanikla fúzí s Českými Radiokomunikacemi

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Televize, televizor, televizní ovladač, vysílání, TV Autor: Karolina Grabowska, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Akciová společnost Czech Digital Group, která provozovala celoplošnou DVB-T2 síť Multiplex 23, byla ve čtvrtek 9. dubna vymazána z obchodního rejstříku. Zanikla totiž po fúzi s mateřskou společností České Radiokomunikace. Pro diváky se nic nemění.

Projekt fúze byl připravený od konce letošního února a rozhodným dnem byla středa 1. dubna. Veškerý majetek, závazky i práva podle notářského zápisu přešly na nástupnickou společnost České Radiokomunikace. 

Značka Czech Digital Group byla součástí digitalizace televizního vysílání v České republice už od prvních experimentů. V srpnu 2000 společnost zahájila testovací vysílání na 46. kanálu v Praze a v okolí, rok poté začala testovat interaktivní aplikace a v červenci 2004 jí přidělil Český telekomunikační úřad kmitočty na tehdejší přechodný Multiplex B. Na přelomu října a listopadu 2008 se tato síť transformovala na finální DVB-T Multiplex 3.

Výstavbu a provoz sítě zajišťovaly pro Czech Digital Group už tehdy České Radiokomunikace. Na konci listopadu 2010 firmu kompletně odkoupily od společnosti SP D Corporation. České Radiokomunikace po právní stránce zachovaly název operátora a jeho samostatné fungování, ale jinak správu, obchod a provoz reálně zajišťoval nový majitel. Toto uspořádání vydrželo také při přechodu na DVB-T2, kdy se z Multiplexu 3 stal Multiplex 23.

Stoprocentním vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je londýnský investiční fond Cordiant Digital Infrastructure, který firmu koupil v roce 2021 od australské skupiny Macquarie.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).