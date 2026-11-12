Zuckerberg chce zdarma vysávat česká média, i pro trénování AI. Vydavatelé se obrátili na antimonopolní úřad

Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV), který zastupuje velkou část českých vydavatelů tištěných publikací, podal k antimonopolnímu úřadu podnět na americkou společnost Meta provozující služby Facebook, Instagram nebo WhatsApp. SLPV chce po Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přezkoumat připravované obchodní podmínky Mety.
Tyto nové podmínky by podle SLPV “mohly umožnit nepřiměřeně rozsáhlé využívání obsahu vydavatelů bez jejich souhlasu a odpovídající odměny.”
Členy SLPV jsou Seznam.cz, Mafra (iDNES a další), Prima, Economia (Hospodářské noviny či Aktuálně), Český rozhlas, Czech News Center (Blesk, E15 nebo Reflex), ČTK, Česká televize, Nova, Echo24, Deník N, Vltava Labe Media (Deník), Internet Info (mimo jiné Lupa) a další.
Podnět k ÚOHS je pokračováním akce z letošního října, kdy organizace SLPV, Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV) a Asociace online vydavatelů (AOV) před chystanými podmínkami Mety varovaly.
“Sporná ustanovení navrhovaných podmínek pro služby společnosti Meta by podle SLPV mohla společnosti Meta umožnit automatizované procházení, shromažďování a další zpracování obsahu ze všech webových stránek vydavatelů bez jejich souhlasu. Mohlo by se přitom jednat i o redakční články, fotografie či další obsah, který vydavatelé vytvářejí, a přitom je na platformách společnosti Meta nijak nevkládají. Takto získané informace by společnost Meta rovněž mohla využívat při vývoji a provozu produktů založených na umělé inteligenci, včetně trénování svých jazykových modelů,” upozornila SLPV.
“Zásadním problémem je podle SLPV skutečnost, že k přijetí takto širokých oprávnění by podle podmínek docházelo již na prostém základě využívání jakýchkoliv obchodních služeb Mety. Vydavatelé jsou přitom v řadě případů na dominantních sociálních sítích významně závislí při distribuci svého obsahu a oslovování čtenářů. Podmínění přístupu k těmto službám udělením souhlasu s využíváním obsahu z vlastních webových stránek by mohlo představovat ukládání nepřiměřených obchodních podmínek, a tedy potenciální zneužití dominantního postavení,” stojí dále v prohlášení správce licenčních práv.
Meta posunula účinnost nových podmínek z konce října na dvacátého listopadu a sdělila, že bude pokračovat v konzultacích s vydavateli. Odklad účinnosti podle Michala Holase, výkonného ředitele SLPV, není řešením.
Místopředseda Michal Feix doplnil, že obsah, do jehož tvorby vydavatelé investují nemalé prostředky, nemůže být automaticky považován za volně dostupný zdroj pro obchodní aktivity těchto převážně amerických technologických společností.