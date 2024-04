Zvyšte televizní poplatky co nejdříve, vyzývá vládu novinářský institut

Autor: Ilustrace Lupa.cz s využitím DALL-E

Vláda by měla zrychlit přípravu zákona, který zvýší televizní a rozhlasové poplatky. Vyzvala ji k tomu česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu.





Novelu, která předpokládá zvýšení poplatků, představilo ministerstvo kultury loni na podzim. Od ledna o zákonu diskutují pracovní skupiny, ve kterých zasedají také zástupci komerčních médií. Cílem je například přesněji vymezit úkoly České televize a Českého rozhlasu na moderním mediálním trhu.





„I s ohledem na plánované datum platnosti zákona (1. ledna 2025), s ohledem na parlamentní volby v příštím roce a při vědomí očekávaných opozičních obstrukcí by vláda měla novely do parlamentu dostat co nejdříve,“ uvedl Robert Čásenský, předseda správní rady české odnože Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI).

Jakkoli jsou podle novinářské organizace některé námitky privátních médií vůči zákonu nepochybně relevantním námětem k diskusi, neměla by tato debata nijak oddalovat aktuální plánované zvýšení poplatků o vládou avizované částky.

„Jednorázové zvýšení poplatků je totiž především nápravou stavu z posledních let. Poplatky se naposledy zvyšovaly v roce 2008 (Česká televize) a 2005 (Český rozhlas), jejich reálná hodnota za tu dobu poklesla o desítky procent a jejich neprodlené zvýšení je prvním a nezbytným krokem při hledání udržitelného modelu financování ČT a ČRo, k němuž se ve svém programovém prohlášení zavázala vláda. K zajištění přiměřeného a stabilního financování veřejnoprávních médií Českou republiku zavazuje i nově přijatý Evropský zákon o svobodě médií,“ připomněl Čásenský.

Novinářský institut připomněl, že zvýšení poplatků je jednoznačně správný, avšak nikoli dostačující krok k udržitelnému financování veřejnoprávních médií.

„Opoziční hnutí ANO a SPD otevřeně mluví o tom, že pokud k tomu dostanou příležitost, koncesionářské poplatky zruší a nahradí státním financováním ČT a ČRo. Aktuální příklad Slovenska, kde nová vláda pár týdnů po nástupu k moci omezila státní příspěvek pro veřejnoprávní média a dostala je výhledově do vážných finančních problémů, ukazuje, že nejde o plané obavy, ale reálné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií, které se může kdykoli zopakovat i v Česku,“ podotkl Robert Čásenský.

„Vyzýváme vládu, aby první krok směrem k udržitelnému financování ČT a ČRo, tedy jednorázové zvýšení poplatků, udělala co nejdříve, bez časového a politického tlaku, který se směrem ke konci volebního období bude nevyhnutelně zvyšovat,“ konstatuje stanovisko české odnože Mezinárodního tiskového institutu.

„Zároveň vyzýváme, aby bez ohledu na toto zvýšení pokračovala v diskusi se soukromými médii o dlouhodobém nastavení celkového systému financování veřejnoprávních médií i o vyváženém vztahu mezi médii veřejnoprávními a soukromými,“ dodal Čásenský. Za relevantní označil například námitky soukromých provozovatelů k rozsahu působení veřejnoprávních médií v online prostoru.

Celé prohlášení je k dispozici na webu CZ IPI.