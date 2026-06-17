Gigabitový internet vzduchem se v ČR může stavět od léta. Stát dal providerům velkorysé podmínky

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozjel akci, která by mohla ovlivnit podobu internetového připojení v zemi na dlouhé roky dopředu. Regulátor dává k dispozici bezdrátové frekvenční pásmo 26 GHz někdy též označované jako milimetrové vlny (mmWave).
Díky 26 GHz lze kromě jiného zprovoznit internet vzduchem o gigabitových rychlostech a dostat tak vysoce kvalitní připojení s parametry optiky i do venkovských oblastí. “Slibujeme si od toho poměrně významné zlepšení poskytování kvalitního internetu,” řekl na setkání Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ. Má to být také příležitost pro nové hráče vstoupit na trh.
Telekomunikační úřad se rozhodl k chvályhodnému kroku. Velkou část pásma v rámci 26 GHz od prvního července letošního roku vypustí bez aukce, nepůjde tedy o soutěžení o licence jako v případě tradičních frekvencí pro mobilní sítě typu 4G nebo 5G. “Kdo přijde a splní podmínky, dostane oprávnění,” navázal Ebert. Jde o dosud největší uvolněnou část kmitočtového spektra pro takzvané individuální oprávnění.
Lidové ceny
Regionální poskytovatelé internetu a další zájemci budou mít od červenci přístup k širokému bloku 1 250 MHz. Licenci budou moci obdržet na pět let s možností prodloužení. Ceny budou velmi příznivé. Zájemci budou muset uhradit jednorázový správní poplatek a pak budou hradit roční poplatky podle šířky pásma. U kanálu 200 MHz to například vychází na tři tisíce korun ročně.
Podle ČTÚ jsou takové podmínky dostupné pro všechny hráče na trhu. “Cena byla vytvořena tak, aby vytvořila příležitost pro všechny,” řekl Lupě Pavel Šístek z ČTÚ.
Stát tak na rozdíl od tradiční dražby celorepublikových mobilních frekvencí nezíská od operátorů miliardy korun. Šístek hrubě odhaduje, že by výnosy mohly dělat řádově stovky tisíc korun ročně, jde spíše o indikaci. To zhruba pokryje náklady, které ČTÚ se správou frekvence 26 GHz bude mít.
“Uvolnění pásma 26 GHz nebylo provedeno s cílem získat velké peníze. Našim záměrem bylo otevřít frekvence pro nové služby, inovace a investice, a to pro široké spektrum uživatelů,” doplnil Šístek.
Finální ceník ještě musí schválit ministerstvo průmyslu a obchodu, kde aktuálně leží návrh ČTÚ. Počítá se s platností od ledna příštího roku.
Bezdrát s rychlostí optiky
Pásmo 1 250 MHz, které v rámci 26 GHz bude k dispozici od prvního července, pravděpodobně nejdříve zaujme poskytovatele internetu. Ty díky němu budou moci stavět velmi rychlé bezdrátové připojení, a to bez vybudování jádra mobilní sítě. Jde o takzvaný fixed wireless access (FWA). Může jít o náhradu či doplnění tradiční Wi-Fi, kterou je Česko pověstné.
“Menší hráči v 26 GHz vidí velmi zajímavou příležitost, kdy například ve Wi-Fi, kde podnikají, nemají dostatečnou stabilitu nebo technickou garanci,” potvrdil Šístek. I tak bude nutné dělat cenové kalkulace, investice do vybavení kolem 26 GHz jsou vyšší než v případě Wi-Fi.
ČTÚ jako možné využití FWA na 26 GHz prezentuje pilotní testy, které jsme v minulosti publikovali na Lupě. Naposledy v dubnu šlo o projekt společnosti VanCo.cz, která na vzdálenost několika kilometrů dosáhla na rychlost 2,4 Gb/s (dobré parametry přinesly i předchozí testy). Obecně půjde pracovat se zhruba pěti až sedmi kilometry. Frekvence zároveň není tak citlivá na déšť, propustnost klesá pouze omezeně.
Další blok a privátní sítě
Jelikož 26 GHz v této fázi nebude licencované, bude nutné řešit koordinaci a případné rušení mezi provozovateli. ČTÚ proto chce být transparentní a poprvé umožní řízený přístup, kde si žadatelé o frekvence budou moci dopředu zjistit, kde je volný jaký kmitočet a kdo kde působí. Příhlasit se bude možné přes Národní identifikační autoritu (NIA). Má se tak podpořit spolupráci mezi firmami a samoregulace. Tento požadavek přišel od samotných providerů. ČTÚ bude působit jako koordinátor.
V rámci pásma 1 250 MHz v rámci 26 GHz bude k dispozici další blok 600 MHz určený pro FWA a existující pevné spoje. FWA obecně budou mít přístup k částem 24,25 až 24,5 GHz, 24,5 až 25,1 GHz (sdíleno s pevnými spoji) a 27,3 až 27,5 GHz.
Dále bude možné stavět privátní a průmyslové sítě a tak dále. Tam bude k dispozici část 26,5 až 27,3 GHz. Zde už ČTÚ registruje první zájem ze strany průmyslu pro nasazení vysokorychlostních aplikací na krátký dosah.
Budoucí celoplošná aukce
Regulátor se zároveň připravuje na budoucí aukci celoplošných práv na 26 GHz. Šístek jí odhadl za čtyři pět let, až úřad posbírá zkušenosti z provozu s tím, že budou vedeny odborné konzultace. Ve hře může být i forma sdílení frekvencí. Požadavek od mobilních operátorů je na pásma třikrát 800 MHz.
Mobilní operátoři by mohli 26 GHz využít v rámci sítí 5G, frekvence by tedy byla navázaná na tradiční jádro sítě. Dodejme, že standalone 5G core zatím postupně spouští pouze O2. Vodafone a T-Mobile ještě termín nasazení plnohodnotného 5G neoznámili.
Operátoři zároveň pro tyto frekvence hledají obchodní případy. Technologie jsou stále poměrně drahé. Čeká se také na podporu 26 GHz v koncových zařízeních jako jsou chytré telefony.
Informace o otevření pásma jsou k dispozici v tomto dokumentu ČTÚ. Regulátor také vydal opatření obecné povahy týkající se stanovení rozsahu údajů o individuálních oprávněních.
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