Kickstarter vybral na pomoc uprchlíkům za den přes milion dolarů

Tohle není typický projekt na Kickstarteru, upozorňuje server v popisku kampaně, kterou spustil toto úterý. Sbírka AidRefugees nemá stanoven žádný fixní cíl, který musí dosáhnout, přispěvatelé nezískají žádné dárky a Kickstarter si z vybraných peněz neodečte žádné poplatky.

Jde o sbírku na pomoc lidem, kteří prchají před válkou v Sýrii. Vybrané peníze dostane americká pobočka Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který poskytuje pomoc uprchlíkům před válečnými konflikty už od roku 1950 (první mise byla pomoc Evropanům, kteří v druhé světové válce ztratili své domovy).

Už za první den sbírky, která má trvat týden, poslalo na 18 tisíc přispěvatelů více než 1 milion dolarů:

Together, we've now raised over $1 million(!) to help #AidRefugees. See the impact: http://t.co/nswRGdj9US pic.twitter.com/ugy76w72TH