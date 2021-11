Nástupce Windows 7 může dostat do výbavy PDF prohlížeč

Podle zatím stále neoficiálních informací se příslušenství nástupce Windows 7 rozroste o jednoduchý prohlížeč PDF dokumentů. Taková aplikace dosud chybí. Uživatelé si tak musí dodatečně instalovat Adobe Reader či některou z alternativ. Zejména méně zdatní uživatelé tak mají s PDF soubory problémy. Alespoň jednoduchý prohlížeč vestavěný do Windows 8, jak se zatím neoficiálně nástupce Windows 7 tituluje, by tento problém vyřešil.

Otázkou je, co na to Adobe. Microsoft by si teoreticky mohl zadělat na stejné problémy u antimonopolních úřadů, které jej v nedávné minulosti potkávaly s předinstalovaným webovým prohlížečem. Společnost Adobe již dříve pohrozila právními kroky, když Microsoft plánoval zařadit podporu PDF do Office 2007. Možnost exportu do PDF formátu se objevila po letech diskusí až dodatečně.

Zdroj: TechSpot