Startuje Křišťálová Lupa 2026: Nominujte to nejlepší z českého internetu

Český internet netvoří jen nejznámější weby a zavedené služby. Každý rok se objevují nové projekty s originálními nápady i tvůrci a osobnosti, kteří usnadňují lidem každodenní život nebo dokážou výrazně ovlivnit veřejnou debatu. Právě na ně chce upozorňuje tradiční anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu.
Své favority mohou prostřednictvím online nominačního formuláře navrhovat veřejnost i odborná porota, a to do 17. srpna. Nejúspěšnější weby, projekty a osobnosti následně postoupí do finálového hlasování, které proběhne od 22. září do 31. října. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 24. listopadu.
Veřejnost bude letos rozhodovat v sedmi kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Letošní Křišťálová Lupa přichází s několika zásadními novinkami. Tou hlavní je strategické partnerství s ČVUT, které anketu otevírá mladšímu publiku. Studenti univerzity tak dostanou vlastní speciální kategorii Cena studentské poroty ČVUT, ve které sami vyberou nejzajímavější projekt roku. Odborná porota se pak nově zaměří na dravé mladé firmy v kategorii Startup roku a na nejzajímavější inovace v rámci kategorie AI projekt.
Další kategorie, které bude hodnotit odborná porota, cílí například na projekty s větším společenským nebo byznysovým dopadem, výrazné osobnosti, mladé talenty a české tvůrce, kteří dokázali prorazit globálně.
Kategorie pro odbornou porotu:
- Projekt roku
- Osobnost roku
- Mladá krev
- Globální projekty českých tvůrců
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Startup roku
- AI projekt
Speciální kategorie:
- Cena studentské poroty ČVUT
Anketu Křišťálová Lupa 2026 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Anketu podporuje České vysoké učení technické v Praze. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.
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