 »  Zakladatel Amazonu koupil deník The Washington Post

The Washington Company dnes oznámila, že se dohodla na prodeji své vydavatelské divize, jejímž hlavním titulem je jeden z nejvýznamnějších amerických deníků The Washington Post, zakladateli a výkonnému řediteli společnosti Amazon Jeffu Bezosovi. Transakce má hodnotu 250 milionů dolarů (4,9 miliardy korun) a měla by být uzavřena nejpozději do 60 dnů. Hodnotu Bezosova majetku odhaduje časopis Forbes na 25,2 miliardy dolarů (493 miliard korun).

Prodej se týká pouze vydavatelské divize. The Washington Company si tak i nadále ponechá ostatní společnosti ve svém portfoliu, jako například poskytovatele internetového připojení a kabelové televize firmu Cable ONE.

The Washington Post se podobně jako další přední americké deníky potýkal v posledních letech s poklesem tištěného nákladu. Vydavatelská divize The Washington Company zaznamenala za posledních šest let pokles provozních výnosů o 44 procent.

Na druhou stranu v druhém čtvrtletí vydavatelská divize utržila 138,4 milionů dolarů, tedy zhruba stejně jako ve stejném období loňského roku. Příjmy z tištěné reklamy v The Washington Post dosáhly v druhém čtvrtletí 54,5 milionů dolarů, což představuje meziroční pokles o 4 procenta.

Za prvních šest měsíců letošního roku skončila vydavatelská divize ve ztrátě 49,3 milionů dolarů.

Podle dosavadního výkonného ředitele firmy Donalda Grahama mohl deník přežít i pod křídly The Washington Company a být v dohledné době ziskový. Chtěli jsme ale udělat více, než jen přežít. Neříkám, že to zaručuje úspěch, ale dává nám to mnohem větší šanci na úspěch, uvedl Graham.

Bezos se podle svých slov nechce přímo podílet na chodu firmy a ponechá řízení na stávajícím vedení.

