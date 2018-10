Jak operátoři pokrývají metro LTE signálem : Po letech čekání dorazil na začátku října 2018 do tunelů pražského metra vytoužený mobilní signál. V první fázi konsorcium operátorů, které zastupuje T-Mobile, pokrylo LTE jen velmi krátký úsek mezi stanicemi Vyšehrad a Muzeum na trase C. Brzy se má pokrytí rozšířit až ke stanici Roztyly. Jak instalace vyzařovacích kabelů a dalších technologií v metru vypadá jsme se byli podívat na stanici Pražského povstání. Od T-Mobilu jsme dostali také unikátní fotografie toho, jak probíhala instalace přímo v tunelech. Vítejte na exkurzi do zákulisí mobilního pokrývání metra! David Slížek, Internet Info