Recenze: Pecka.TV je televize bez zbytečných překážek, ale výhrady se najdou

Pecka.TV patří k mladším hráčům na českém trhu internetových televizních služeb. Začala fungovat v září 2024 a od začátku cílí na cenově citlivé diváky, kteří chtějí sledovat televizi přes internet bez vazby na konkrétního operátora.
Pro náš test využijeme nejvyšší tarif Pro šest. Už jeho název napovídá, že míří hlavně na početnější domácnosti nebo na uživatele, kteří chtějí službu sdílet na více zařízeních. V první části hodnotíme registraci, nabídku tarifu, webové rozhraní a základní práci s programem. Mobilní aplikaci se budeme věnovat v další části.
Kdo za službou stojí
Platformu Pecka.TV provozuje společnost LCTV. Projekt není úplně odtržený od existujícího televizního trhu. Přes prokuristu Vladimíra Rusnáka má vazbu na provozovatele služby Telly, přes jednatele Jana Dohnala zase na dodavatele televizních řešení 4NET.TV. To se projevuje i v prostředí služby. Nepůsobí jako experiment, který teprve hledá základní logiku ovládání, ale jako produkt postavený na už používaném technickém základu.
Tento kontext je při našem hodnocení důležitý. Pecka.TV na českém trhu soupeří s etablovanými internetovými televizemi, kde si uživatelé zvykli na archiv, zpětné zhlédnutí, nahrávání, aplikace pro různá zařízení a pohodlné ovládání. Nová služba proto nemůže zaujmout jen tím, že přenáší televizní kanály přes internet za nižší cenu. Musí dobře obstát v každodenním používání.
Recenzovaný tarif obsahuje v základní nabídce 173 kanálů. HBO mezi nimi nehledejte, to je potřeba dokoupit v samostatném balíčku. Tarif umožňuje šest souběžných sledování a až osm spárovaných zařízení u jednoho účtu. To je jeho nejzřetelnější výhoda. Druhou výraznou výhodou je automatické přeskakování reklam na Primě při zpožděném sledování pořadů, které je v tomto tarifu zahrnuté v ceně.
Sportovní nabídka je poměrně široká, ale má jasné limity. Pecka.TV nenabízí český ligový fotbal, který drží Oneplay. V nabídce není ani britská Premier League, dostupná přes Canal+ a její obchodní partnery. Divák, který hledá právě tyto soutěže, musí sáhnout jinam.
Tarif přesto obsahuje řadu sportovních stanic. V nabídce jsou Nova Sport 1, 2 a 5, Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Strike TV, Sporty TV, Premier Sport 3, Golf Channel nebo Auto Motor und Sport. Nechybí ani sportovní kanály české a slovenské veřejné služby. Všechny sportovní stanice jsou dostupné ve vysokém rozlišení.
Kromě sportu služba nabízí dvě desítky filmových a seriálových stanic, deset dětských kanálů nebo jednadvacet dokumentárních programů. K tomu přidává sedmidenní archiv, zpětné zhlédnutí, elektronického programového průvodce na týden dopředu a prostor pro nahrávky v rozsahu 100 hodin s uchováním po dobu 30 dnů. Parametry tedy odpovídají tomu, co dnes uživatel od standardní internetové televize očekává.
Registrace bez zbytečných překážek
Registrace je přímočará. Uživatel zadá e-mailovou adresu a heslo, vybere tarif a rozhodne se, zda využije zvýhodněné období, nebo rovnou zaplatí měsíční předplatné. Součástí procesu je povolení opakovaných plateb. Tarif lze později změnit v uživatelském účtu.
Služba pro běžný provoz nevyžaduje další osobní údaje. To je rozumné řešení. Uživatel se rychle dostane k samotnému sledování a nemusí procházet dlouhým registračním formulářem.
Pecka.TV podporuje mnoho zařízení, například chytré televizory od Samsungu (systém Tizen, od roku 2020), televizory LG (systém webOS, od roku 2017), zařízení s Android TV/Google TV (od roku 2014) a také televizory Hisense (systém VIDAA, od roku 2022). Lze ji nainstalovat rovněž na Apple TV, na mobilní zařízení od Applu a telefony s Androidem. Webová verze funguje v prohlížečích Chrome, Firefox, Edge a Safari.
V této recenzi se věnujeme webové verzi a mobilní aplikaci.
Základními volbami obou verzí služby jsou Domů/Živě/Program/Nahrávky/Hledat. U desktopové verze jsou tyto volby umístěny v horní liště. K levému horního rohu je připnuto obsahové menu, k rohu pravému je připnuto obslužné menu, To se skládá celkem ze čtyř položek. Zprava doleva: vstup do uživatelského profilu, vstup do menu správy (klasické tři tečky), skupiny stanic, odemčení obsahu 18+.
Mobilní aplikace je jednodušší. Nabízí horní a spodní lištu, v nichž jsou rozmístěny hlavní funkce. Nahoře zůstává vyhledávání a volba skupiny stanic, která se synchronizuje s webovým nastavením. Ostatní položky jsou dole. Na telefonu to dává smysl, protože menší displej vyžaduje úspornější ovládání.
Funkce nad živým vysíláním
Zajímavým prvkem webové verze je práce s vrstvami. Domovská stránka, program, nahrávky i karty titulů se otevírají nad živým vysíláním posledního zvoleného kanálu. Ten dál běží na pozadí a uživatel se k němu vrátí zavíracím křížkem v pravém horním rohu.
Toto řešení zkracuje cestu mezi sledováním a ovládáním služby. Divák nemusí pokaždé opouštět přehrávač a znovu hledat spuštěný kanál. Zároveň ale podobný systém vyžaduje jasnou logiku ikon a návratů. Pecka.TV v tom většinou obstojí, i když uživatel si musí na vrstvení prostředí chvíli zvykat.
Karta pořadu je rozdělena na dvě části. Vlevo zůstává výběr ze sekce, ze které uživatel pořad otevřel. Vpravo se zobrazí samotný detail s popisem, grafikou a nabídkou akcí. Pořad lze spustit od začátku, přehrát, nahrát nebo uložit mezi oblíbené. Podrobnější anotace se otevře po kliknutí na malé plus.
Zvýraznění Primy
Domovská stránka se dynamicky mění a používá běžný systém vodorovných řad s dlaždicemi. Nabídka je dynamická a skládá se z různých tematických bloků. Většinu řad lze projít jedním posunem doprava, takže uživatel nemá pocit, že se ztrácí v nekonečném katalogu.
Pod velkou upoutávkou na vybraný titul jsou rozkoukané pořady a naposledy navštívené kanály. Právě tady se objevila první nepřesnost. V seznamu byly i položky, které nikdo cíleně nesledoval. Pravděpodobně se tam dostaly při procházení programu nebo při testování reakcí služby. Není to zásadní chyba, ale personalizace pak působí méně spolehlivě.
Další slabinou je občas nepřesná doprovodná grafika u seriálů. U jedné epizody patnácté řady se například zobrazil obrázek s označením třetí řady. Podobné chyby známe i z větších streamovacích služeb, přesto mohou diváka zmást.
Nápadná je také prominentní sekce „Znáš z Primy“. Srovnatelná řada pro jiné velké české komerční televize na domovské stránce není. Samo o sobě to nemusí vadit, ale v univerzální televizní službě působí takové zvýraznění jedné skupiny neobvykle.
Méně přesvědčivé jsou procentuální žebříčky. Například sekce „Sleduj ty největší pecky“, kde v červeném okénku uvidíte procenta. Může zde ovšem dojít k situaci, kdy tentýž titul vysílaný na více kanálech má pokaždé jiný rating. Uživatel pak nemusí jasně chápat, co číslo vlastně znamená a proč by se podle něj měl rozhodovat. Třeba u filmu Schindlerův seznam se v případě slovenské Jednotky objevil rating 92 %. Stejný snímek na německé stanici Arte HD však měl rating 89 %. Rozdílné jsou i ratingy téhož pořadu vysílaného opakovaně na téže stanici. Smysl této nabídkové lišty mi tedy uniká.
Mezi procentuální žebříčky je vložena lišta „Nejoblíbenější kanály“. Vyplývá z ní, že diváci Pecky upřednostňují následující kanály (v sestupném pořadí): ČT1, ČT2, ČT24, Nova, Prima, Televize Seznam.
Scrollováním po domovské stránce se přes novinky v nabídce dostanete k žánrovým sekcím. Pořady jsou v nich rozděleny na komedie, krimi, akční filmy, dokumenty nebo snímky pro pamětníky. Nechybí zde sportovní a dětská sekce. Vlastní lištu nemají pouze hudební kanály a nabídka životního stylu.
EPG patří k silnějším částem
Elektronický programový průvodce je přehledný a graficky střídmý. Nabízí aktuální den, osm dní zpět a sedm dní dopředu. Program je dostupný pro většinu kanálů, výjimkou jsou některé regionální stanice a v době testu také dva německé kanály (BR Nord a WDR).
Zobrazuje se jako neprůhledná vrstva přes celou obrazovku. Rozhraní používá bílé titulky, šedé doplňkové texty a žlutou linku aktuálního času. Po najetí na pořad se zobrazí možnost nahrávání a otevření detailu. Právě vysílaný pořad označuje ikona přehrávání. Celek působí čistě a dobře se v něm orientuje.
Volba Živě otevře postranní kartu s náhledem kanálu, popisem pořadu, časem začátku a konce i stavovým proužkem. Služba umí průvodce filtrovat podle skupin kanálů. Lze si tak zobrazit například jen sportovní stanice nebo vyhledat konkrétního poskytovatele.
Programového průvodce lze využívat více způsoby. Buď jako klasický seznam všeho vysílaného, nebo s použitím filtru skupin kanálů (například jen sportovní). Také lze omezit náhled pouze na konkrétní kanál nebo poskytovatele, například pouze kanály skupiny Nova, pomocí vyhledávání v průvodci. To je umístěno v levém horním rohu pod lištou menu.
Vyhledávání se otevírá v postranní kartě přes levou část obrazu. Výsledky řadí podle shody se zadaným výrazem a doplňuje je grafikou i popisem. Základní nastavení ukazuje pořady, které už lze přehrát.
Služba si poradí i s nepřesným zadáním a v některých případech potlačí význam diakritiky. Dobře fungovalo také hledání v cizojazyčných názvech. To je praktické hlavně u zahraničních kanálů, kde program často zůstává v původním jazyce.
Webové prostředí působí promyšleně. Silnou stránkou je programový průvodce, rychlý návrat k živému vysílání a celkově přehledná práce s obsahem. Slabší místa se projevují spíš v drobnostech, které nekomplikují používání.
Věcí osobního vkusu je také to, zda vám bude vadit všudypřítomné tykání, a to včetně chatu se zákaznickou podporou.
Po úvodním kole testování se Pecka.TV ukazuje jako služba s dobře postaveným základem. Není převratná, ale působí jako nový konkurent, který využívá známé principy internetové televize a snaží se je podat v čistém a použitelném prostředí.
Tarif Pro šest dává smysl pro domácnosti, které chtějí sledovat televizi na více zařízeních současně. Nabídka kanálů je široká, i když u sportu je nutné počítat s absencí některých nejžádanějších sportovních práv. Další díl testu ukáže víc: zaměříme se na samotné přehrávání, nahrávání a dlouhodobější práci s pořady.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem