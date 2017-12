Fotogalerie: O2 testuje frekvence 3,7 GHz v živém provozu

Pro frekvenci 3,7 GHz se žádné smartphony nevyrábějí. Tato frekvence je určena spíš pro to, co mobilní operátoři nazývají "fixním" připojením. Uživatel si pořídí modem, který nainstaluje někam na střechu a napojí ho na wi-fi router, který pokryje jeho dům.

U frekvence 3,7 GHz se nedá počítat ani s celoplošným pokrytím. "Počet základnových stanic by musel být obrovský," vysvětluje Libor Pezinek z O2.

O2 testuje frekvence 3,7 GHz v živém provozu

Reálný dosah signálu je na frekvenci 2,6 GHz TDD asi dva kilometry do základny, u 3,7 GHz by to mělo být teoreticky o něco více. Záleží ale na místních podmínkách, jako je třeba hustota zástavby, a také na tom, jak se signál odrazí.

Autor: David Slížek, Internet Info