Streamingu už nestačí růst. Mediální obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Výsledky největších amerických mediálních skupin za první tři měsíce roku ukazují stejný směr. Streamovací služby dál rostou, ale investory už nezajímá jen počet předplatitelů. Chtějí zvýšit výnos z jednoho uživatele, zmírnit odliv registrovaných zákazníků, posílit příjmy z reklamy a představit jasný plán, jak využít ústup klasické placené televize.
Soudě podle ekonomických výsledků je v této disciplíně nejdál Netflix. Jen v prvním čtvrtletí inkasoval od předplatitelů a inzerentů přes dvanáct miliard dolarů, meziročně tedy jeho tržby vzrostly o šestnáct procent. Provozní zisk za první tři měsíce dosáhl čtyř miliard dolarů. Firma očekává, že by za celý letošní rok mohla jen z reklamy získat okolo tří miliard dolarů, tedy zhruba dvojnásobek než loni. Nahrává tomu zájem uživatelů o nejlevnější tarif s reklamou. Tvoří přes 60 procent nových registrací v zemích, kde ho Netflix nabízí.
Výkonný ředitel Netflixu Greg Peters investorům řekl, že platforma po loňském překročení hranice 325 milionů platících členů oslovuje publikum blížící se miliardě lidí. Firma podle něj přesto zůstává „pod 45 procenty“ dostupného trhu domácností s rychlým internetem a chytrými televizními přijímači. „Podle jakéhokoliv měřítka máme pořád obrovský prostor k růstu,“ uvedl Peters.
Netflix se ale zároveň snaží přesvědčit trh, že už není jen službou pro seriály a filmy. Testuje videopodcasty, hry a přidává další přímé přenosy. Výrazným příkladem byl baseballový turnaj World Baseball Classic v Japonsku. Podle druhého výkonného ředitele Teda Sarandose šlo o nejsledovanější pořad Netflixu v Japonsku a zároveň o nejsledovanější baseballový stream v historii. Vidělo ho přes 31 milionů diváků. Turnaj přinesl Netflixu dosud největší počet nových registrací za jeden den na japonském trhu. Japonsko se díky tomu ocitlo v čele globálního žebříčku nových předplatitelů.
U podcastů firma sleduje, že se častěji konzumují přes den a na mobilních zařízeních. U dětských her uvádí, že je už hrálo asi deset procent dětských profilů. Nejde tedy o odklon od hlavního byznysu, ale o pokus zviditelnit značku v situacích, kdy dnes diváci často sahají po YouTube, TikToku, videohrách nebo sociálních sítích.
Při hovoru s investory znovu přišla řeč na neuskutečněnou fúzi se společností Warner Bros. Discovery. Netflix z obchodu vycouval, když ho přeplatila firma Paramount. Sarandos to investorům popsal jako test disciplíny. „Říkali jsme od začátku, že obchod s Warner Bros. je pro nás příjemná možnost, ne nutnost,“ zopakoval. Dodal, že když cena přestala dávat smysl, vedení bylo ochotné „odložit emoce i ego a odejít“.
Ani konkurenční služba Disney+ už nemá být jen knihovnou filmů a seriálů. Nový šéf firmy Josh D’Amaro při svém prvním hovoru se zástupci akcionářů poznamenal, že chce z platformy udělat centrum digitálních služeb. Má se postupně stát místem, kde se potkají filmy, seriály, sport, hry i další formy interakce s publikem.
Podle nového ředitele to lépe vystihuje moderní vztah mezi mediálními společnostmi a jejich zákazníky. „Fanoušek, který sleduje filmy od Disneyho, hraje naše hry a kupuje naše zboží, není jen předplatitel. Má k naší společnosti vztah, který může trvat roky a vytvářet hodnotu napříč každou částí našeho byznysu,“ řekl investorům.
Tržby ze streamingu rostou, kromě přibývajícího počtu předplatitelů je za tím také zvýšení cen. Zájem mají také inzerenti, reklamní tržby vykázaly dvojciferný růst. A vypadá to, že propojení Disney+ s dříve samostatnou službou Hulu pomáhá proti rušení předplatného.
Přelétavost předplatitelů totiž dělá společnosti Disney starosti a D'Amaro klade na řešení tohoto problému velký důraz. Firma proto upravuje uživatelské rozhraní, doporučování a náhledy obsahu tak, aby se lidé rychleji rozhodli, co budou sledovat, a nezavírali aplikaci kvůli tomu, že je procházení katalogu unaví dřív, než si vůbec něco pustí.
Disney zároveň zpřesňuje, co si nechá výhradně pro sebe a co může licencovat jinam. D’Amaro řekl, že společnost rozlišuje mezi franšízami jako jsou Star Wars nebo Marvel a řadovou zábavou. Značkový obsah a klíčové duševní vlastnictví má zůstat na Disney+, zatímco běžná zábava může vydělávat i na cizích platformách. Disney nechce všechno uzavřít do jedné aplikace, ale chce si pohlídat tituly, které jsou zásadní pro zmíněné dlouhodobé udržení věrných fanoušků.
Vedle toho Disney reaguje na nástup krátkých videí a obsahu od nezávislých internetových tvůrců. V aplikaci Disney+ vytváří prostor pro vertikální videa vhodná pro displeje mobilních telefonů a podobný prvek se podle firmy slibně rozjíždí v americké sportovní aplikaci ESPN.
Streaming je absolutní nutností také pro Warner Bros. Discovery. I podle jejích výsledků za první čtvrtletí streaming roste, zatímco její klasické televizní stanice dál slábnou. Celkové tržby skupiny v prvním čtvrtletí klesly o jedno procento na necelých devět miliard dolarů. Firma za první tři měsíce roku skončila ve ztrátě 2,9 miliardy dolarů. Promítlo se v ní odstupné pro Netflix za vypovězení smlouvy o plánované fúzi.
Tržby ze streamingu se zvýšily o sedm procent a celá divize zvýšila svůj provozní zisk na 438 milionů dolarů. Služba HBO Max díky spuštění ve Velké Británii, Irsku, Německu a Itálii dokončila hlavní fázi mezinárodní expanze. Počet předplatitelů překonal původní plány a do konce roku by jich mělo být víc než 150 milionů. Diváckými hity jsou seriály jako Urgent a Rytíř sedmi království, předplatitele ale zajímá také lokální tvorba a přímé přenosy evropských sportovních událostí.
Při hovoru s investory připomněl šéf streamingu Jean-Briac Perrette, jak rychle se byznys změnil. Když se vedení firmy ujali současní manažeři, HBO Max mělo podle něj zhruba 90 milionů předplatitelů. Od té doby jich přibylo téměř 50 milionů. „Prodělávali jsme dvě miliardy dolarů. Teď jsme loni vydělali 1,4 miliardy,“ řekl Perrette. Zároveň upozornil, že levnější tarify s reklamou, hlavně mimo USA, je stále v rané fázi.
Warneři zatím fungují samostatně, ale čeká je fúze se společností Paramount Skydance. Ta sama prochází velkou konsolidací a podobně jako další skupiny se snaží posunout od honby za počtem předplatitelů k hospodaření, která dává větší šanci na dlouhodobou ziskovost. Její streamovací divize zvýšila tržby na bezmála dvě a půl miliardy dolarů a provozní zisk dosáhl čtvrt miliardy dolarů. Ve stejném období před rokem byla tato divize ještě v mírné ztrátě.
Paramount se od svých konkurentů liší tím, že vsadil na rozsáhlou nabídku přenosů organizace bojových sportů UFC. Aplikace Paramount+ má letos nabídnout přibližně 14 tisíc hodin sportovního obsahu. Přenosy UFC už podle údajů firmy sledovalo přes 10 milionů domácností a diváci u zápasů strávili více než 100 milionů hodin. Ředitel společnosti David Ellison zdůraznil, že noví předplatitelé přicházející kvůli UFC jsou v průměru o 15 let mladší než běžný divák Paramount+. Podle něj navíc nezůstávají jen u bojových sportů, ale sledují i další obsah služby, například South Park.
Převzetí Warner Bros. Discovery by mělo podle Ellisonova názoru akcelerovat růst celého Paramountu. Spojená skupina by podle něj měla přes 200 milionů předplatitelů ve více než 100 zemích a vlastnila by značky jako Harry Potter, Top Gun, Star Trek, Looney Tunes, Hra o trůny nebo Yellowstone. Paramount zároveň slibuje, že po spojení s Warnery uvede nejméně 30 filmů ročně v kinech, vždy s plnohodnotnou kinodistribucí a minimálně 45denním exkluzivním oknem.
Podobně jako Disney chce i Paramount licencovat své pořady konkurenčním službám, například Netflixu nebo Prime Video. Společnost prý nemá ohledně poskytování licencí žádné univerzálně platné pravidlo. Když se obsah hodí na vlastní platformu, zůstane tam. Když ne, může prý vydělávat jinde.
