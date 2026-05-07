Antimonopolní šetření mobilního trhu, boj za šifrování zpráv a automatické rozpoznávání obličejů

Pojďme se dnes podívat na některé zajímavosti z výročních zpráv Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, Úřadu na ochranu osobních údajů a Internet Society.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2025 už v dubnu. V dokumentu vyzdvihuje rekordní výši uložených pokut, která dosáhla téměř půl miliardy korun, a to především díky odhalování rozsáhlých kartelových dohod a bid-riggingu. Zvláštní pozornost je věnována modernizaci vyšetřovacích metod, včetně nasazování umělé inteligence a portálu pro komunikaci s veřejností. Text se dále zabývá významnými kauzami v sektoru veřejných zakázek, jako je dostavba jaderné elektrárny Dukovany a analytickými šetřeními v oblasti mobilních služeb či dobíjecích stanic.
Zmiňované rozsáhlé sektorové šetření v oblasti mobilních služeb zahájil ÚOHS na konci roku 2025. Výroční zpráva neobsahuje výsledky šetření, nejde o uzavřený případ s finálním verdiktem, ale o stále probíhající prověřování celého trhu mobilních telekomunikačních služeb poskytovaným domácnostem v České republice. ÚOHS neuvádí, zda šetření tento rok ukončí, v seznamu agend 2026 chybí, takže asi půjde o dlouhotrvající úkol.
Důvodem zahájení šetření byla prvotní analýza, kterou úřad vypracoval ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, a která naznačila možnou nefunkčnost některých aspektů konkurence na mobilním trhu. Po téměř deseti letech (od posledního sektorového šetření) byl monopolní úřad znepokojen rostoucím tržní podílem klíčových hráčů a naopak klesající význam nezávislých virtuálních operátorů.
Šetření je zaměřené na období od začátku roku 2018 do 31. 10. 2025 a zkoumá především cenové podmínky volání, SMS a mobilních dat, vliv balíčkování a retenčních nabídek a existenci lock-in efektů, které mohou spotřebitele odrazovat od změny operátora a tím snižovat intenzitu hospodářské soutěže. Sektorovým šetřením má úřad ověřit, zda jsou stále platné jeho dřívější závěry, podle nichž na trhu nedocházelo k protisoutěžní spolupráci (tzv. tacitní koluzi) a zda skrytí tržních cen za retenční nabídky nebo uzavírání spotřebitelů do ekosystémů služeb neomezuje jejich svobodu volby.
Kromě tohoto šetření úřad ve výroční zprávě uvádí, že v roce 2025 řešil také konkrétní podnět týkající se společnosti CETIN (součást skupiny PPF, stejně jako operátor O2). Úřad se musel vypořádat s existujícím podezřením, že CETIN při budování nových sítí zvýhodňuje O2. Šetření podle ÚOHS však ukázalo, že stránka zrychlujemecesko.cz nebyla významným prodejním kanálem a podezření na protisoutěžní jednání se neprokázalo. Společnost CETIN nicméně na základě jednání s Úřadem upravila své obchodní podmínky pro výběr partnerů, aby byly transparentnější.
Výroční zpráva organizace Internet Society za rok 2025 shrnuje úsilí této organizace o vytvoření otevřeného a bezpečného digitálního prostředí dostupného pro každého. Dokument vyzdvihuje pokrok v propojování odlehlých komunit prostřednictvím lokální infrastruktury a školení. Významná část textu se věnuje ochraně soukromí, prosazování silného šifrování a boji proti vládnímu vypínání internetové sítě či kybernetickým hrozbám. Zpráva dále dokládá finanční stabilitu a efektivitu grantových programů, které podporují rozvoj technických norem a správu internetu. Klíčovým prvkem úspěchu je rozsáhlá globální komunita dobrovolníků a odborníků, kteří prosazují zájmy uživatelů v legislativních procesech po celém světě. Cílem pro nadcházející období do roku 2030 zůstává posilování odolnosti internetu a zajištění její cenové dostupnosti v rozvojových regionech.
Zpráva uvádí příklady projektů, které přinesly rozvoj místní internetové infrastruktury navzdory faktu, že v tradičním tržním modelu jsou odlehlé oblasti pro komerční operátory nezajímavé. Jedním z nich je příběh z Gabagaba v Papui-Nové Guineji, kdy Internet Society radila místním regulátorům, jak nastavit pravidla pro komunitní sítě. Původní síť pro 50 domácností se rozrostla na uzel obsluhující 5 000 lidí. Nejde jen o technologie; strategickým vítězstvím pro komunitu je, že obyvatelé nyní mohou přistupovat ke státním službám online, což radikálně mění efektivitu venkovské správy.
Projekt unconnected.org v Malawi je učebnicovým příkladem narušení neefektivního monopolu tradičních operátorů. Zatímco dříve stál 1 GB dat 2,70 USD, což je pro většinu místních rodin likvidační cena, v novém modelu stojí vysokorychlostní připojení na 6 hodin 0,20 USD. Klíčem je systém předplacených voucherů. Operátor je navíc smluvně zavázán poskytovat školám připojení zdarma výměnou za využití místní infrastruktury.
Rok 2025 byl také rokem tvrdých střetů o integritu a bezpečnost dat. V Kanadě se podařilo díky technické expertíze a tlaku veřejnosti zastavit zákon Bill C-2, který hrozil přístupem k osobním údajům bez soudního příkazu. Ještě zásadnější vítězství přišlo v dubnu 2025 z Francie. Po formálním zásahu řídícího výboru Global Encryption Coalition (GEC) francouzský parlament odstranil z protidrogového zákona (Narco Trafficking Bill) ustanovení, která by nutila operátory k dešifrování zpráv. Investigativní novináři a zranitelné skupiny vnímají šifrování zpráv jako svou poslední linii obrany proti cenzuře a perzekuci.
Zpráva za rok 2025 potvrzuje, že internet musí zůstat otevřeným, decentralizovaným a interoperabilním zdrojem. Úspěšná obhajoba vícestranného modelu (multistakeholder model) na půdě OSN lze sice považovat za vítězství, ale podpora tohoto systému je křehčí než kdy dříve. A další významné zasedání ITU se blíží.
Výroční zpráva českého Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) rekapituluje čtvrtstoletí jeho existence a mapuje aktuální výzvy v digitální éře. Dokument podrobně rozebírá kontrolní činnost a sankce, přičemž zmiňuje konkrétní případy, které řešil, jako biometrické sledování na letišti nebo neoprávněné nakládání s rodnými čísly. Mezi klíčová témata roku patřily také věrnostní programy, ochrana soukromí ve školách a dohled nad svobodným přístupem k informacím. Předseda úřadu Jiří Kaucký v úvodu zdůrazňuje nezbytnost prevence a vzdělávání v souvislosti s rozmachem umělé inteligence a nových evropských regulací. Zpráva rovněž upozorňuje na kritický nedostatek personálních kapacit tváří v tvář rekordnímu nárůstu stížností od veřejnosti.
Jaké případy s digitálním přesahem tedy ÚOOÚ řešil? Úřad ukončil kontrolu zaměřenou na využívání technologie automatického rozpoznávání obličejů Policií ČR. Podle ÚOOÚ zákon o Policii ČR neobsahoval výslovné oprávnění k takto invazivnímu zpracování biometrických údajů pro jedinečnou identifikaci. Systém byl po rozhodnutí ÚOOÚ následně deaktivován a biometrické údaje smazány. Vrchní soud v Praze ale v mezidobí na základě žádosti Policie ČR provoz uvedeného systému povolil usnesením ze dne 30. prosince 2025.
Úřad v minulém roce postihoval i některé zaměstnavatele, kteří k evidenci docházky vyžadovali otisky prstů nebo snímky obličeje. V těchto případech byla podle ÚOOÚ porušena zásada minimalizace, protože k evidenci docházky lze využít méně invazivní prostředky, například čipové karty. Úřad doporučil správcům údajů=zaměstnavatelům, aby před zavedením biometrických docházkových systémů důsledně posoudili nezbytnost a proporcionalitu takového řešení, zvolili právní základ odpovídající účelu zpracování a upřednostňovali méně invazivní prostředky.
Další kontrola u Policie ČR odhalila, že nebylo zajištěno důsledné logování přístupů k nahrávkám z osobních kamer. To umožňovalo zpřístupnění citlivých záznamů bez možnosti dohledat, kdo a proč tak učinil.
Ministerstvu vnitra zase byla potvrzena pokuta ve výši 3 740 000 Kč opět za pochybení Policie ČR, která včas neničila záznamy odposlechů, u nichž nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení. Policie nepřijala závazný interní akt řízení, jímž by byla stanovena jasná kritéria postupu při přezkumu dodržování lhůt pro výmaz osobních údajů ze záznamů odposlechů, nepoužívala evidenci či nástroje umožňující úplný dohled nad plněním zákonných povinností výmazu. V důsledku absence uvedených kritérií přezkumu pak docházelo k opožděným zničením záznamů odposlechů (resp. záznamů telekomunikačního provozu), ze kterých nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení.
Tak snad se Policii ČR příští rok povede lépe.
