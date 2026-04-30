CETIN a O2 si pořídily speciální Mercedes. Má vysouvací stožár a během chvilky se rozloží do mobilního vysílače

Jan Sedlák
30. 4. 2026
Doba čtení: 2 minuty
Nový Mercedes-Benz v podání českých operátorů je něco jako transformer, umí se totiž složit a rozložit a komunikovat se světem. Uvnitř: GALERIE.

Česká společnost CETIN si pořídila pěknou novou “hračku”, pomocí níž může zpřístupnit vysokorychlostní mobilní signál v podstatě na libovolném místě. Jde o dodávku Mercedes-Benz se zabudovaným vysouvacím vysílačem, kterou lze během dvou hodin od zastavení zprovoznit do plnohodnotné “sajty”, tedy vysílače BTS. Primárním zákazníkem tohoto vozidla je operátor O2 spadající pod stejného majitele PPF, CETIN se ale může dohodnout i s případnými dalšími zájemci.

Tento převozitelný mobilní vysílač je určen zejména pro masové akce jako jsou koncerty nebo pro případy přírodních katastrof a podobně. Operátoři včetně CETINu na podobných místech často instalují dočasné vysílače v kleci. Jeden takový byl například na nedávné protivládní demonstraci v Praze na Letné, podívat se na něj můžete u nás na Lupě. Podobná řešení se instalují tam, kde je nutné dočasné posílení kapacity sítě, případně síť například kvůli havárii není v provozu.

Nová instalace v moderním Mercedesu vyšla na řádově jednotky milionů korun. Cetin si vůz neupravoval sám. Zajistila to česká společnost Elvia, která podobné úpravy dělá například pro hasiče, záchranku nebo policii (ta často na demonstrace přistavuje dodávky, které mají na tyči umístěny bezpečnostní kamery).

CETIN využívá model Mercedes-Benz Sprinter 519 s úpravami Kawa Pro a XL AWD. Objem je 1 950 cm krychlových, výkon 140 kW (190 PS), pohon má čtyř na čtyři, délku necelých 7,3 metru a rozvor 4,3 metru. Nádrž na naftu má 93 litrů. Dieselový generátor, který může převzít provoz samotného vysílače, se připojuje právě na tuto nádrž, kterou lze v průběhu doplňovat.

Auto má dále zesílené panely pro instalaci přepážek a držáků, izolaci vnitřního prostoru, generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N, elektrický výkon až 6,4 kW/osm kVA, pracovní napětí 230 V a pracovní frekvenci 50 Hz.

3D model umístění konstrukce v dodávce

Součástí je pneumatický teleskopický stožár, na něhož se umisťují antény. Vyjíždí čtyři až pět minut. Ve složeném stavu má dva metry, v rozloženém až 12 metrů. Maximální nosnost činí 150 kilogramů. K dispozici je polohovací hlavice pro mikrovlnný spoj ve dvou osách. Střešní klimatizace má výkon tři kW, jde o model Dometic FreshJet FJX7 3000.

Blokové schéma zapojení v dodávce

Uvnitř dodávky jsou racky pro umístění techniky jako je napájecí zdroj (48 V), switche nebo záložní baterie (150 Ah, což zajistí čtyři až pět hodin provozu). V zadní části dodávky jsou pak baseband jednotky, dodatečné antény a podobně. Vše je k vidění v naší galerii.

Stožár unese techniku až pro dva vysílací sektory. Instalovat lze několik typů antén. CETIN zvládne vysílat na všech frekvencích, na něž má O2 licence. Jde o 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz.

Konektivitu většinou (95 procent případů) zajišťuje mikrovlnný spoj, pokud je pojítko v dohledu. V případě nutnosti se připojuje Starlink, CETIN vozí anténu a další potřebné vybavení s sebou. Do dodávky lze připojit i optiku, pokud je k dispozici.

CETIN do dodávky umí připojit i privátní jádro sítě (core). Služeb 5G dodávky tak mohou využít například bezpečnostní složky, které nechtějí data pouštět mimo svůj prostor.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

