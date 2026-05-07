Lupa.cz  »  Články

Od SEO k AI videu: kreativci obsahového marketingu sahají po nových nástrojích

content first
Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek
AI mění tvorbu obsahu i nápady, ale důvěra a řemeslo zůstávají klíčové. Letošní Content First se zaměří na využití AI nástrojů v tvorbě obsahu, práci se značkovým příběhem, budování komunit i nové pojetí firemních médií.
Dnes
pr článek

Sdílet

Nejen na efektivní a inovativní využití AI v kreativním procesu se zaměří letošní ročník konference Content First. Její řečníci se vrhnou na budování komunit na sociálních sítích a firemní média, která by měla sloužit především zákazníkovi.

Těšit se můžete na konkrétní case studies, jak k obsahovému marketingu přistupují v Astratexu a jak konzistentní komunikace a příběh pomáhá budovat značku Kooperativa. Obsah dále prozkoumáme ze všech úhlů pohledu — od videa přes podcasty, nové pojetí SEO až po influencer marketing. A hlavně: jak do toho všeho zapadá AI. A určitě byste neměli zmeškat speciální workshop AI Video Show.

Nachystali jsme tato témata:

Strategie a brand: Jak neukřičet zákazníka

Obsah není jen výplň webu, ale jeden z nejdůležitějších nástrojů značky. Jak ho řídit tak, aby prodával a zároveň budoval důvěru a loajalitu?

  • Příběh jako největší kapitál: Jiří Langpaul (WEAREGINGER) na case study Kooperativy předvede, proč je konzistentní storytelling to nejcennější.
  • Prodej vs. brand: Michal Bilka ukáže, jak v Astratexu škálují produkci obsahu a hledají rovnováhu mezi výkonem a budováním značky pro lidi i AI nástroje.
  • Obsah jako služba: Lucie Milerová (52pages) vysvětlí, proč by firemní média neměla být jen „výstupem“, ale nástrojem, který zákazníkovi skutečně pomáhá se rozhodnout.

Komunity a influenceři: Jak budovat vztahy, které fungují

Nejde o prázdná čísla, ale o důvěru. Jak vybírat influencery a nastavovat spolupráce tak, aby značce skutečně pomáhaly?

  • Budování komunit s dopadem: David Duc (ShortPRO) se zaměří na to, jak z publika na sociálních sítích vytvářet komunitu, která značce věří a ovlivňuje nákupní rozhodování.
  • Alchymie výběru influencerů: Michaela Miklasová (World of Online) ukáže, proč nestačí koukat na počet sledujících a podle čeho vybírat tvůrce tak, aby spolupráce měla smysl pro značku i pro publikum.
  • Jak má vypadat smysluplná spolupráce: youtuber Matěj Smlsal nabídne pohled z praxe na to, jak se domlouvají partnerství mezi značkami a tvůrci a proč je důležité, aby výsledný obsah nepůsobil jako vnucená reklama.

SEO a viditelnost: Jak být dohledatelný a nezapadnout

Obsah musí dnes obstát ve vyhledávání i v konkurenci dalších značek. Jak psát a tvořit tak, aby byl dohledatelný, ale zároveň měl nápad, emoci a skutečný dopad?

  • SEO vs. copy: Klára Chaloupková a Veronika Martinec Decsy (eVisions) ukážou, jak dnes psát obsah, který podporuje viditelnost značky, funguje ve vyhledávání, a přitom zní lidsky. Vysvětlí, proč je video novým králem vyhledávání.
  • Od digitálního balastu ke šmrncu: Jan Pilát (WPP Media) na kampaních pro Chupa Chups vysvětlí, jak s pomocí dat najít emocionální momenty, které zanechají stopu.
  • E-commerce: o tom, že zákaznická zkušenost (CX) je pro úspěch naprosto klíčová, vás přesvědčí Josef Berger a Mikuláš Kvapil (Emorfiq)

Technologie a nové formáty: Workshop a budoucnost obsahu

Technologie jsou tu od toho, aby nám uvolnily ruce pro kreativitu. Jak je ovládnout v praxi?

  • WORKSHOP Tvorba AI videa naživo: Ondřej Svoboda v technologické performanci vytvoří video podle námětů diváků. Projdete s ním celý proces od promptu až po hlas a hudbu.
  • Podcasty 2026: Hana Němečková (Storylab) rozebere, zda jsou podcasty stále autentickým prostorem, nebo jen další „levnou televizí“.
  • AI avatar jako brand asset: Alexander Bruna (Elevaty.ai) představí AI avatara jako novou tvář značky pro kampaně i zákaznickou péči.
  • Kreativa bez trapnosti: Petr Koubek (LCG New Media) nabídne návod, jak zapojit moderní nástroje do procesu tak, aby nezmizel nápad a vtip.
content first

Autor: Internet Info

Přijďte si pro konkrétní postupy, jak tvořit obsah, který nejen baví, ale přináší obchodní výsledky a buduje loajalitu. Programpřehled řečníků konference Content First najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.

Partnerem akce je společnost Emorfiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

Dále u nás najdete

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Hackeři napadli oblíbený open-source nástroj pro práci se strojovým učením

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

I po skoro deseti letech je známá kritická chyba ve Windows stále nebezpečná. EternalBlue Exploit otevírá dveře do vašich počítačů

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Od tajných spolků k tripartitě: Jak se pracující naučili táhnout za jeden provaz

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).