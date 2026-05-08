Onsemi dodá čipy čínským automobilkám, CETIN má nové stavební firmy, české virtuální kamiony utržily miliardu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Dobrá zpráva pro Rožnov. Onsemi se zotavuje, kromě Nvidie bude dodávat čipy čínským automobilkám. Čipy na technologii EliteSiC (karbid křemíku) budou odebírat Geely a Nio, poslouží k 900V, rychlejšímu nabíjení a podobně. Firma už dříve podepsala kontrakt s Nvidií na dodávky čipů pro napájení datacenter. Finanční výsledky Onsemi se lepší a akcie výrazně rostou. Firma stále chystá expanzi komplexní výroby SiC v Rožnově pod Radhoštěm. Posiluje také design centrum v Brně, a to díky akvizici tamní firmy Codasip.
PPF má v portfoliu dvě nové stavební firmy, CETIN se spojil s lokálními podnikateli. CETIN skrze loni vyčleněnou firmu Nová optika vytvořil joint-venture společnosti Fiber Alpha a Fiber Beta, kde vlastní 55 procent a kde zbytek mají ProTelco, Extermis a M&M Fibernet. Cílem je zrychlit stavbu optiky v Česku.
Čeští tvůrci her o řidičích kamionů poprvé utržili přes miliardu, impozantní je i ziskovost. SCS Software už z Euro Truck Simulatoru a American Truck Simulatoru přelezli ikonickou hranici. Zisk se dostal na 597 milionů korun. Stále bez externích investorů.
Nizozemská centrální banka bude používat cloud od Lidlu. Neclickbaitově řečeno využije infrastrukturu společnosti Schwarz Group, která vlastní Lidl a která postupně buduje datacentra. Patří mezi největší evropské investory v této oblasti a z cloudu loni vygenerovala tržby dvě miliardy eur. Nizozemci jsou další z evropských institucí, kteří mají obavy z amerických cloudů a raději volí domácí alternativy.
Nová éra je zde, začíná to do sebe zapadat. Většinu kódu už v Googlu píše AI, firma masivně investuje. Letošní kapitálové výdaje (CAPEX) se přiblíží 200 miliardám dolarů.
Třetina nových webových stránek byla vytvořena pomocí AI. Ukázala to analýza dat z Internet Archivu, na níž pracovali i Češi studující na Imperial College v Londýně. Jde o stránky, které byly pomocí LLM vygenerovány od roku 2022.
Všechny notebooky prodávané v Evropské unii nově musí umožňovat nabíjení přes USB-C. Jde o rozšíření nařízení o univerzálních nabíječkách. Toto rozšíření vešlo v platnost koncem dubna.
Microsoft Edge drží v paměti uživatelská hesla v čitelné podobě. A to i v případě, kdy je uživatel k ničemu aktuálně nepotřebuje. Je tak možné tato data získat. Microsoft uvedl, že jde o záměř, ovšem nedoplnil, co je tím záměrem. Každopádně Edge se dlouhodobě řadí mezi ty více slídící a data sbírající prohlížeče a toto jeho renomé v bezpečnosti nepomůže.
Bezpečnostní problémy s hesly má také Firefox 150. Hesla ve formulářích, která jsou skrytá, se objeví v případě tisku na papír a dokonce při náhledu tisku a exportu do PDF.
Datová centra by brzy mohla plavat v mořích a oceánech. Americká firma Panthalassa vyvíjí kopule, do nichž lze nacpat čipy pro umělou inteligenci a vše nechat pohánět skrze vodní vlny. Mechanismus tlačí vodu skrze turbíny, které generují elektřinu. Chlazení rovněž řeší voda. Připojení mají zajišťovat satelity. Startup získal novou investici 140 milionů dolarů od Petera Thiela. Komerční start v Pacifiku by se měl uskutečnit v příštím roce.
Muskova xAI dokáže využít pouze 11 procent kapacity svých datacenter pro AI. Firma provozuje 550 tisíc grafických karet Nvidia (hlavně H100 a H200), utilizace je ale problematická. Problémem má být softwarová infrastruktura a špatné možnosti škálování. Google a Meta prý vytížení zvládají na 46 a 43 procent. Musk se chce dostat na hodnotu 50 procent.
Nvidia plánuje vydat optické čipy mnohem rychleji, než se čekalo. Místo roku 2033 dorazí už v roce 2028. Jde o Co-Packaged Optics (CPO) pro optickou komunikaci mezi procesory a grafickými kartami. Světlo má nahradit měď, což odstraní jedno z hlavních úzkých hrdel současných AI datacenter, kde je nutné neustále posílat velké objemy dat v rámci obřích clusterů. Architektura Feynman má přinést také 3D vrstvení.
SpaceX má do společně továrny s Teslou na výrobu čipů investovat 55 miliard dolarů. Jde o projekt Terafab, na němž se má podílet Intel. Jedním z jeho cílů je vrátit do USA výrobu high-end čipů.
Apple by mohl začít vyrábět čipy u Intelu. Debaty mají být v pokročilé fázi. Intel připravuje nové generace zakázkové výroby na moderních procesech. Apple je zase pod tlakem americké vlády co nejvíce realokovat dodavatelský řetězec z Číny a problematického Tchaj-wanu (hrozí mu napadení). Není jasné, zda by se podařilo zcela nahradit TSMC (asi ne), ale pro americkou výrobu by šlo o další důležitý krok. Podíl v Intelu ostatně drží i vláda. Apple vede debaty i se Samsungem, který v USA rovněž do produkce investuje.
Cerebras nakonec chce v rámci vstupu na burzu vybrat 3,5 miliardy dolarů. Cerebras dělá největší čipy na světě, mají rozměry celého waferu. Slouží k inferenci, využívají rychlou SRAM. Jde o konkurenci pro Nvidia Groq a další hráče na slibném trhu.
Američané platí influencerům, aby vykreslovali čínskou AI jako hrozbu. Peníze mají kromě jiného téct přes lidi z OpenAI a Andreessen Horowitz. Obě mocnosti si v tomto ohledu mohou podat ruce.
SAP kupuje rok a půl starý německý startup Prior Labs. V dalších čtyřech letech do jeho aktivit chce investovat miliardu eur. Prior Labs se zabývá tabular foundation modely, tedy AI modely, které umí dělat predikce nad daty v databázích.
Valve poslalo do prodeje nový Steam Controller. Vyprodal se během půl hodiny. Ovladač má dvě dotykové plošky a vyjde na 99 eur. Naskladnění další várky zatím nebylo oznámeno. Valve má problémy s komponentami, kvůli cenám RAM například posunul vydání konzolí Steam Machines. Valve zároveň zveřejnilo nákresy vnějších modelů Controlleru, je tak možné si vyrábět vlastní rozšíření.
Apple možná odpíská AR/VR brýle Vision Pro. Přístroj, který je dost těžký, vydrží málo na baterii a navíc stojí 3 499 dolarů, není žádným velkým úspěchem, prodat se ho mělo kolem 600 tisíc kusů. Zájem nebyl oživen ani nedávným aktualizovaným modelem s čipem M5. Inženýrský tým na brýle měl být rozpuštěn.
Microsoft jako open source zveřejnil nejstarší zdrojové kódy DOSu. K dispozici je kernel 86-DOS 1.0, první verze PC-DOS 1.0 a nástroje typu CHKDSK. Microsoft už dříve zveřejnil zdrojáky MS-DOSu.
Google Chrome začal na disk stahovat 4 GB dat pro AI model Gemini Nano. Děje se tak bez souhlasu uživatelů. Pro vypnutí je nutné vypnout položku Enables optimization guide on device v nabídce chrome://flags.
Android nyní z fotografií odstraňuje metadata o poloze, kde byl snímek pořízen. Jedinou možností, jak tyto informace získat, je stažení přes USB.
U grafických karet AMD na Linuxu lze konečně používat HDMI 2.1. AMD vyřešilo právní tahanice kolem otevřenosti kódu, takže nyní lze používat funkce jako 120 FPS při 4K a podobně.
AMD opět za čtvrtletí utržilo přes 10 miliard dolarů. Zájem je jak o akcelerátory Instinct, tak o serverové procesory Epyc a desktopové procesory. Vyhlídky jsou více než dobré.
Většina tržeb ARMu brzy bude z datacenter. Procesory postavené na jeho duševním vlastnictví se v serverech objevují čím dále více, hlavně díky Gravitonu od AWS a podobně.
Jsou zde nové linuxové notebooky Star Labs StarFighter. Jsou navrženy tak, aby neměly s Linuxem žádné problémy a profilují se také jako alternativa k MacBookům.
Minulý týden vydaná verze aplikace Notepad++ pro macOS nakonec není oficiální. Tvůrce údajně využívá ochrannou známku bez dovolení, takže došlo k přejmenování na Nextpad++.
Jsou zde tři úspěchy čínských grafických karet. Cambricon v posledním čtvrtletí zvedl tržby o 160 procent na 423 milionů dolarů. Od firmy odebírají velké čínské technologické firmy, které tyto čipy používají pro AI jakožto náhradu Nvidie. Její podíl v Číně neustále klesá a děje se to, před čím varoval Jensen Huang – že sankce na vývoz GPU do Číny povedou hlavně k tomu, že si země vytvoří alternativy a západní firmy přijdou o lukrativní trh. Huawei očekává, že příjmy z prodeje jeho AI čipů letos vzrostou o 60 procent na 12 miliard dolarů. Jde o dlouho rozvíjené modely Ascend. Čínská společnost Lisuan Tech zase získala certifikaci Microsoftu pro svojí grafickou kartu. Jde o model LX-7G100, který nyní drží štempl Microsoft WHQL.
Nový šéf ASML si je jistý, že nizozemská firma o monopol v EUV litografii jen tak nepřijde. Ani Čína, která prý v EUV udělala nulový pokrok.
Samsung ukončil výrobu paměťových čipů MLC NAND. Poslední objednávky doručí v červnu. Díky tomu roste podíl dosavadní konkurence v čele s tchajwanskou firmou Macronix.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
