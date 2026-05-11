WordPress hosting, který vás konečně nebude brzdit

Kliknete na „instalovat WordPress“.
A čekáte.
A čekáte o něco déle, než byste chtěli.
Pak přijde první problém.
Plugin nefunguje.
Web je pomalý.
Něco se rozbije po aktualizaci.
A vy místo práce na webu řešíte hosting.
Začnete googlit.
Zkoušíte návody.
Kopírujete soubory.
Doufáte, že to „nějak“ pojede.
A říkáte si:
Tohle je v dnešní době normální?
Není.
Na trhu se roky opakuje stejný scénář
WordPress dnes pohání obrovskou část internetu.
A přesto většina hostingů funguje, jako by byl rok 2010.
Instalace. Omezení. Zásahy navíc.
Místo toho, aby Vám hosting pomáhal, tě zpomaluje.
My jsme se rozhodli to změnit.
Ne na zelené louce, ale na základech, které budujeme roky.
Rok příprav a reálné zkušenosti
Hosting pro WordPress jsme nevymysleli od stolu.
Sbírali jsme zkušenosti na zahraničních konferencích.
Mluvili s vývojáři.
Řešili konkrétní problémy, které lidem reálně brání v práci.
A jedna věc nás překvapila:
Na těchto akcích jsme téměř nepotkávali českou konkurenci.
Největší problém? Hostingy WordPressu nerozumí
Většina hostingů WordPress neumí.
Jen ho „nějak“ provozuje.
Výsledek znáte:
- instalátory, které selhávají
- ruční zásahy, které nemají existovat
- limity, které nedávají smysl
- blokace přístupů ze zahraničí
- bezpečnost, která nestačí
Tohle není hosting. To je improvizace, za kterou platíte časem, nervy i penězi.
WordPress jako hotové prostředí
My jsme šli opačnou cestou. WordPress není něco, co si instalujete. WordPress je prostředí, do kterého vstoupíte.
Přihlásíte se i jedete.
- WordPress je předinstalovaný
- všechno je připravené
- všechno je optimalizované
Bez klikání. Bez chyb. Bez opakování instalace. Bez zbytečného zdržování.
Bezpečnost, kterou byste jinak řešili zvlášť
Realita dneška je jednoduchá:
Kvalitní ochrana webu stojí firmy tisíce eur měsíčně.
WAF. DDoS ochrana. Filtrace botů. Globální infrastruktura.
U většiny hostingů?
Další služba. Další faktura.
U nás? Základ.
WEDOS každý den filtruje miliony útoků a běží na globální Anycast infrastruktuře s více vrstvami ochrany.
Tuhle ochranu máte automaticky.
Nemusíte ji řešit. Nemusíte ji nastavovat. Nemusíte za ni připlácet.
Internet je globální
Jste na cestách. Potřebujete se přihlásit do administrace.
A najednou:
„Přístup zamítnut.“
Geo blokace. Omezení. Zbytečné překážky.
My to vidíme jinak.
Internet je globální. A WordPress taky.
Proto žádné umělé bariéry nevytváříme.
Podpora, která fakt pomůže
Máte pocit, že web není dost rychlý? Napište.
Nepřijde automatická odpověď. Nepřijde obecný návod.
Podíváme se na konkrétní problém. Konkrétní web. Konkrétní řešení.
Hosting, který vznikl z frustrace
Tenhle WordPress hosting nevznikl proto, že jsme chtěli další produkt.
Vznikl proto, že jsme už nechtěli používat ty ostatní.
Zkuste to bez zbytečných komplikací
Jestli má hosting fungovat tak, že o něm ani nevíte, jste na správném místě.