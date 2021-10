Ivo Němeček (Simac Technik ČR) : Datová infrastruktura jako služba je pro firmy nejvýhodnější

Ivo Němeček proto zákazníkům doporučuje, aby mysleli na to, že si dnes mohou datové centrum pořídit jako službu. “Můžete tak rychle nasadit řešení v prostředí firmy (on-premises). Vyhnete se vysoké počáteční pořizovací investici a platíte měsíčně jen za to, co skutečně používáte. Navíc můžete využívat služeb výrobce nebo partnera při správě a provozu,” vysvětluje Němeček.

Ivo Němeček Projekční ředitel akciové společnosti Simac Technik ČR. Předtím pracoval přes dvacet let pro Cisco ČR, deset let na řídících pozicích.

Když za vámi přijde zákazník s tím, že chce modernizovat svá datová centra, co mu poradíte?

V první řadě ho upozorním, že musí počítat s tím, že má před sebou hromadu práce při přípravě, velké počáteční investice a celou řadu překážek. Už jen příprava je náročná a může zabrat měsíce i roky intenzivní práce. Zákazník musí mimo jiné podrobně prozkoumat současný stav, odhadnout budoucí potřeby i jejich růst, podle toho vybrat a navrhnout cílové řešení včetně zabezpečení, promyslet přesun aplikací a služeb, připravit se na provoz.

Zmiňujete, že zákazník bude čelit celé řadě překážek. Jaké máte na mysli?

Pokud chceme přejít na nové technologie, které se liší od těch, které jsme doposud používali, musíme s velkou pravděpodobností doplnit tým. Na trhu je nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří dokáží navrhovat, implementovat a provozovat složité systémy, a těžko se shánějí. Kritická je situace hlavně v oblasti bezpečnosti. Nepříjemné jsou i dlouhé dodací lhůty, se kterými se dnes potýkáme. Dodávky některých IT systémů dnes trvají dlouhé měsíce, někdy i více. To prodlužuje výstavbu.

Pro IT systémy si musíme tvořit rezervní kapacity, a tudíž přeinvestovat. Ad hoc dokupování je, právě vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám, velmi riskantní. Navíc pandemie pořád vystrkuje drápky a může nás nahnat zpátky do domácích kanceláří. Rutinní provoz jsme se naučili zvládat, pro rozvojové aktivity a vymýšlení nových věcí je to přeci jen překážka, tam je bezprostřední fyzická interakce lidí nenahraditelná.

S jakou investicí je tedy v takovém případě třeba počítat?

Když sečteme a podtrhneme vše, co musíme pořídit a zajistit, mohou počáteční investice do obnovy nebo modernizace datových center vystoupat do desítek či stovek milionů korun. Záleží samozřejmě na rozsahu a vybavení. Výstavba vlastního datového centra pak může být nad finanční, ale i kapacitní možnosti zákazníka.



Jaká je tedy alternativa? Cloud?

Ano, můžete přesunout celou datovou zátěž nebo její část do cloudu. Ne vždy je to ale možné nebo výhodné. Přesunu mohou bránit speciální požadavky zákazníka na zabezpečení, regulace či legislativa. Ne všechny aplikace jdou do cloudu jednoduše přenést. V dlouhodobém časovém období je v řadě případů využití cloudu výrazně dražší. Někdy i mnohonásobně. Odhadnout provozní náklady předem bývá v řadě případů obtížné.

Když ne cloud, tak jaké řešení se vám zdá nejvhodnější?

V řadě případů může být pro zákazníka výhodnější pořídit infrastruktu k sobě a platit ji jako službu, obdobně jako v cloudu. Tato varianta je dnes běžně dostupná, nabízí ji přední výrobci technologií, například Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco nebo Dell. Detaily provedení se u jednotlivých výrobců liší, základní principy jsou ale podobné.

Jak to přesně funguje?

Zkusím to vysvětlit na službě HPE GreenLake. Nejdříve si ve spolupráci s výrobcem či s partnerem výrobce vyberete, jaké technologie chcete využívat. Potom určíte, jakou budete potřebovat základní a rezervní kapacitu a zvolíte vhodnou, již přednastavenou variantu služby. HPE vám zařízení do 14 dnů dodá k vám do firmy nebo do místa, které si sami vyberete.

Jaké další výhody toto řešení má?

Výrobce vám zařízení ihned po dodání nainstaluje, nastaví a uvede do provozu. A následně ho i spravuje. Součástí konfigurace je také měření skutečně využívaných zdrojů.

K čemu to je?

Díky tomu budete mít každý měsíc jasno, kolik za všechno zaplatíte a jaká částka se objeví na faktuře. Získáte větší přehled o svých výdajích, což spoustu zákazníků ocení. Pomocí analytických nástrojů můžete spotřebu placených zdrojů optimalizovat a velmi dobře plánovat růst.

Za co tedy zákazník platí?

Cena, kterou měsíčně platí, závisí na skutečném využívání instalovaných zařízení. Počítá se z jednotkových cen, například ceny za serverovou jednotku, za port, gigabit úložiště, gigabit zálohy a podobně. Tyto ceny jsou pevné po celou dobu trvání smlouvy. Základní kapacitu platí zákazník vždy celou, rezervní kapacitu podle skutečného využívání. To může být výhodné, protože nároky na kapacitu některých aplikací narůstají krátkodobě, ale výrazně, například v době uzávěrek.

