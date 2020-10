Lepší zabezpečení, větší produktivita… Jak automatizace pomáhá bankám?

Digitalizujeme a přecházíme na automatizaci, hlásí většina bank, které působí na území České republiky. Na nutné změny poukazuje i analytická společnost Delloite ve svém výhledu k vývoji bankovnictví pro rok 2020.

„Většina bank ví, že musí vynikat ve správě dat, modernizovat svou infrastrukturu, využívat umělou inteligenci a migrovat do cloudu. Mnoho z nich tam však ještě není,“ konstatuje ve studii Harmen Meijnen z nizozemské pobočky společnosti Delloite.

Podobně mluví i Richard Henshall a Frank Wu ze společnosti RedHat. Podle nich se sice společnosti snaží o postupný přechod k automatizaci, pokud ale nenastaví hned na začátku jasný postup, může to následně vyvolat jen zmatky mezi jednotlivými odděleními.

Podle obou zmíněných autorů totiž dochází k tomu, že jednotlivá oddělení si stanoví vlastní postupy, které ale už nejsou zcela kompatibilní s těmi, které dodržují jejich kolegové. „Odchylky pak bohužel zbytečně vyvolávají napětí mezi jednotlivými odděleními,“ konstatují ve své studii oba autoři.

Firmy si proto musí hned na začátku stanovit, jak má postup digitalizace a automatizace probíhat. „Situaci například komplikuje občas i skutečnost, že mnoho finančních organizací operuje napříč škálou různých prostředí jako Windows, Linux, veřejné a privátní cloudy, virtualizovaná a kontejnerizovaná prostředí. Jenže to jen zvyšuje nároky na správu IT,“ dodávají Richard Henshall a Frank Wu. Celou analýzu najdete na stránkách RedHat.

Řešení? Automatizační platforma

O možných rizicích digitální transformace mluví také Zdenka Van der Zwan, Channel manažerka a vedoucí obchodního týmu pro Českou republiku a Slovensko společnosti Red Hat.

Jaké jsou nejčastější faktory, které brzdí digitální transformaci u zákazníků ve finančním sektoru?

Společnosti ve finančním sektoru věnují mnoho času požadavkům auditorů, přičemž požadavky na dodržování regulací často diktují procesy. Tyto procesy pak mohou mít za následek napětí mezi agilními vývojářskými týmy a týmy zodpovědnými za dostupnost a bezpečnost systémů, či za dodržování regulací.

Bez jasných pravidel, které pokrývají celý životní cyklus aplikace, vytváří každý tým vlastní procesy, které nemají návaznost. Díky tomu vznikají různé způsoby konfigurace, patchování a testování systémů, které ztěžují jejich správu a rozvoj. A takové systémy pak vyžadují spoustu manuálních kroků, které představují riziko.

Ve společnostech, které stráví převážnou část manuálními úpravami, či neefektivní komunikací, už nezbývá čas na inovace.

Jaké řešení se nabízí, je to automatizace?

Automatizace je do jisté míry řešení, ale musíme si uvědomit, že většina společností, nebo alespoň některé z jejich oddělení, již automatizují. Problém však spočívá v tom, že automatizují odděleně pomocí různých nástrojů. V takovém případě je společnost do jisté míry efektivnější, ale výhody automatizace zůstávají skryté v jednotlivých odděleních, a jiná oddělení je nemohou využívat.

Opravdová změna přichází až s automatizační platformou, která umožňuje automatizaci nejen vytvářet, ale také sdílet napříč společností. Takovou platformou je Ansible Automation platform, kterou rozvíjí a nabízí společnost Red Hat a pomocí které lze vytvářet, konfigurovat a měnit systémy tak, aby splňovaly náročné požadavky na dostupnost a bezpečnost.

Co obnáší vybudování takové Automatizační platformy?

Automatizační platforma není jen software, který si koupíte. Jde o to danou platformu rozvíjet a přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům. Pro rozvoj tedy potřebujete lidi, kteří mají jak zkušenost s prostředím, tak s automatizačními nástroji a postupy. A jako každý jiný systém, tak ani automatizační platforma by nebyla udržitelná, pokud by nebyly nastavené procesy, podle kterých se bude automatizace vytvářet a spouštět.

Pro úspěšnou adopci a rozvoj automatizační platformy je potřeba správný nástroj, lidé a nezbytné procesy. S ohledem na nedostatek IT expertů a stále nízkou míru zkušeností s automatizací u zákazníků, nabízí Red Hat konzultační program Automation Journey, který pomáhá s nastartováním automatizace a rozvojem kolaborativní kultury z open source vývoje.

Neztratím automatizací kontrolu a přehled o mých systémech?

Naopak, jedna z mnoha výhod automatizační platformy je zlepšený přehled o všech spravovaných systémech. Získáváme přehled o stavu systémů, o nastavení a kontrole bezpečnostních nastavení a také kdy, kým a s jakým výsledkem byly na systémech provedeny změny s jasným auditním logem.

Pro auditora je automatizační platforma zdrojem informací o změnách v systémech a jejich nastaveních.

Jak se může automatizace dotýkat současných správců infrastruktury?

Úspěšná implementace automatizační platformy vede k výrazné redukci pracnosti, což má za následek důležitý efekt. Správci již nejsou zahlceni rutinními úkony a mají čas pro rozvoj a inovace ve společnosti, což vede k získání a udržení talentů v oboru.