Tomáš Srnka (Loopia Group): Největší zájem je o doménu .CZ, populární je i ta evropská

Jaká je nyní nejoblíbenější doména nejvyššího řádu v Česku?

Jednoznačně .cz. Z našich statistik vyplývá, že 75 % zákazníků má .cz doménu, a to tam řadíme i klienty ze Slovenska a ze zahraničí. Pokud bychom vzali v úvahu pouze české klienty, tak výsledné procento bude určitě ještě vyšší. Česká doména je obecně jedna z těch levnějších. Teď zrovna máme akci na .cz domény, kdy v rámci balíčku Start, Standard nebo Pro je mají zákazníci možnost získat na první rok zdarma.

Jaké další domény jsou populární, například z těch novějších, odborných domén? Registrujete i ty speciální jako .museum a podobně?

Druhá nejpopulárnější je .eu, což platí pro zákazníky v celé Evropské unii. Dále populární jsou původní generické domény jako .com, .net či .org. U těch specializovaných už pak záleží, kdo se zaobírá jakou činností nebo v jaké geografické oblasti nabízí své služby. Registrujeme asi tisícovku takových domén a jsme schopni je pro klienty registrovat. Populární jsou například .store nebo .online. Dostupné je dnes opravdu široké spektrum domén.

Tomáš Srnka Do společnosti Websupport, největší hostingové služby na Slovensku, nastoupil Tomáš Srnka v roce 2015. Zastával pozici Chief Technology Officer. Od začátku roku 2022, kdy se společnost stala součástí Loopia Group, která má pod sebou i české hostingové firmy Active 24 a Websupport, má na starosti také technologickou divizi pro celou skupinu.

Mění se nějakým způsobem výrazněji ceny domén, potažmo hostingů?

U domén jsme odkázaní primárně na cenotvorbu registrátorů. Dlouhodobý cenový vývoj domén posoudit moc nemůžeme, protože to na nás nezáleží; dlouhodobě zlevňovaly, ale dnes kvůli ceně energií je možné, že tomu tak už nebude. Je ale otázka, zda se cena domén nějakým způsobem zvýší, na to dnes asi nedokáže odpovědět nikdo. Trh se rychle vyvíjí.

Co se týče hostingů, tam je cena dlouhodobě stabilní, do budoucna uvidíme, zda nastanou změny, opět podle energií, to je jedna z hlavních nákladových položek: Kolik stojí provoz a nájem serveru je důležité. 10 let jsme měli víceméně stabilní ceny energií, ale teď žijeme v novém světě, a ještě nevíme, jak se budou ceny vyvíjet.

Jaké jsou teď nové trendy kolem domén?

Velké téma je kontrola obsahu, který na doménách běží, a blokování domén. Stále více se o tom v posledních letech a měsících mluví, jak v souvislosti například s hazardními hrami, tak s probíhajícím konfliktem na Ukrajině.

Není ale zablokování domény poměrně jednoduché obejít?

Určitě. Přehodit obsah z domény A na doménu B trvá několik hodin, maximálně den. Není to příliš efektivní způsob blokování obsahu.

Obsah navíc může běžet na vícero doménách souběžně? Jak to přesně funguje?

Ano, dokonce máme i my některé hostingové produkty, které zákazníkům umožňují mít stejný obsah na více doménách zároveň. Existují dva základní principy, jak obsah takto klonovat: V prvním máte domény, pro příklad dejme mujeshop.cz a mujeshop.sk, a chcete na nich stejný obsah. Jde to udělat jednoduše, webserver má zkrátka jako doménové jméno uvedeny obě domény, není to složité. Pak je tu ještě druhá možnost, přesměrování. Když bychom třeba zadali mujeshop.sk, tak vás to jednoduše přesměruje na mujeshop.cz.

Takže kdybychom vzali v úvahu třeba první variantu a jednu z domén zablokovali, tak se to samotného chodu webu vlastně vůbec nedotkne?

Přesně tak. Samozřejmě to ovlivňuje web ve smyslu využívání backlinků nebo ranking ve vyhledávání, ale dostupnost jako takovou, pokud máme více domén, to – pokud poskytovatel obsah nesmaže – nijak neovlivní.

Jaký je váš názor na blokování domén? Myslíte, že bude k blokování domén docházet i v budoucnu?

V nějaké podobě k tomu asi docházet bude, ostatně probíhá kolem toho řada diskuzí na různých úrovních, celostátních i celoevropských. Zda blokovat část obsahu nebo zda ho přímo zakazovat. Nerad bych to nazýval cenzurou, upřímně jsem však zastáncem svobodného internetu. Nejsem fanouškem blokování domén, ale do určité míry asi budeme muset být schopni obsah označit jako nepravdivý.

Osobně si nemyslím, že my jako poskytovatelé bychom měli být soudci toho, jaký obsah je závadný, ale samozřejmě reagujeme na to, jaké jsou zákony. Pokud dostaneme nařízení od soudců, policie nebo prokurátora, že obsah porušuje zákon, pak jsme povinni ho stáhnout, a to je podle mě v pořádku. Dodržujeme to, co je dáno.

Řešíte také spory, které se týkají domén, například majitel ochranné známky proti majiteli domény?

Jako velký registrátor se s tím setkáváme pravidelně, máme na to procesy, pomocí kterých to řešíme. Obě strany odkážeme na patřičná místa, kde mohou svůj spor vyřešit. Nás zajímá vlastně až následné rozhodnutí – opět, neděláme soudce – a podle toho pak doménu například převedeme nebo smažeme.

Jaký je váš nejčastější typ zákazníka? Jde o osobní weby, e-shopy nebo podnikové weby?

Jasného vítěze jmenovat nejde, nabízíme služby pro všechny typy zákazníků, osobní weby, stránky pro živnostníky nebo pro velké společnosti či e-shopy. Dominantní sektor zákazníků nemáme, poměr soukromých a firemních klientů je srovnatelný.

Jaký je v současnosti nejpopulárnější CMS? Jde stále o Wordpress?

Jednoznačně vítězí Wordpress, u nás na hostingu máme asi 45 % webů, na kterých běží Wordpress. Kdysi šlo o výrazně nižší číslo. Na webech, které vznikly za posledních 5 let,běží Wordpress asi ze 65 %, takže ta míra využití určitě roste. Jednoznačně jde o nejpopulárnější CMS, a to pro kterýkoliv typ webu, využívají ho jak jednotlivci, tak podniky.

Jiná CMS jako Joomlu, Magentu nebo Droopal samozřejmě nabízíme a klienti si mohou vybrat dle své preference, ale poptávka po jiných řešeních je poměrně nízká, neustále klesá na úkor Wordpressu.

Zaznamenali jste během pandemie Covidu větší zájem o registrace domén a hostingů?

Určitě jsme zaznamenali zvýšení zájmu. Jak byli lidé nuceni zůstat doma a přesouvali online i svou práci, tak jsme viděli jasný nárůst poptávky, a to jak pro domény, tak hostingová řešení. Kdo měl kamennou prodejnu, najednou prodávat nemohl, a nejjednodušším řešením bylo rychlé zřízení e-shopu.

A zájem už se vrátil do hodnot, jaké byly před Covidem, nebo zůstává zvýšený?

To je trochu těžké říct, on je každý měsíc jiný, ale obecný trend je stále stoupající. Jak to bude do budoucna, to je těžké říct. Ale co se týče Covidu, tak myslím, že kdo si potřeboval zařídit web nebo e-shop, tak už to za ty dva roky udělal.

Vnímáte nějaké nové trendy v rámci technologické stránky hostování webů?

Výrazně je vidět posun směrem ke kontejnerizaci, v posledních letech to byl Docker, teď hlavně Kubernetes. My stále hledáme ideální produkt, jak kontejnery co nejlepším způsobem k zákazníkům přinést. Postavit si Kubernetes klastr a provozovat tam aplikace v cloud native prostředí není pro většinu e-shopů zrovna nutností. O kontejnerizaci ale zájem je, klienti se na to ptají.

Do budoucna bychom také rádi zákazníkům poskytli možnost mít aplikace i v jiném jazyce než v PHP a .NETu.