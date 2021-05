Tomáš Szkandera (K2): Řadu e-shopů brzdí v dalším růstu technologie a systém, na kterých běží

Ostravská společnost K2 funguje už téměř 30 let a jejím stěžejním produktem je Informační systém K2. Jedná se o ERP systém určený pro řízení celého podniku, a to od výroby přes řízený sklad a ekonomiku až po obchod či manažerské vyhodnocování.

V minulosti jej propojovali s různými e-shopy jiných dodavatelů a s rostoucí poptávkou po e-shopech si stále více uvědomovali, že potřebují řešení, ve kterém budou na webu vždy aktuální informace a nebude docházet ke zpoždění a chybám při přenosu dat mezi systémy. „Rozhodli jsme se proto pro vlastní řešení v podobě produktu K2 e-shop,“ říká Tomáš Szkandera, ředitel vývoje Informačního systému K2 a K2 e-shopu.

V České republice je přes 40 tisíc internetových obchodů. Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že založit e-shop je v dnešní době poměrně snadné. Technicky můžu krabicový e-shop rychle spustit na některém z hostingů. Existuje tady mnoho různých služeb, které mi pomohou vyřešit další potřeby, jako jsou pronájem skladu, služby v oblasti logistiky, účetnictví apod. Důležité je ale zároveň říct, že převážná část z těch 40 tisíc jsou malé e-shopy, které provozuje majitel např. jako svůj koníček k hlavnímu zaměstnání. Nebo to jsou firmy, které berou e-shop jako doplňkový prodej.

Co pro e-shopy znamená, že je jich tolik? Musí se víc „snažit“ a postupovat jinak?

Ta základní myšlenka úspěchu je stále stejná, jen dříve jste mohli mít štěstí a uspět i bez ní. Aby byl nový e-shop v dnešní době úspěšný, musí mít před spuštěním jasně definovány cíle. Vědět, pro koho je určen. Mít definovanou cílovou skupinu a mít jasno v tom, proč by měl zákazník nakoupit právě na něm. Často se setkávám s tím, že firmy nemají definováno, čím se chtějí odlišit a chtějí to prostě jen zkusit. Ve finále pak končí ztraceni v davu, s nízkými maržemi a nekonečné cenové válce s konkurencí.

Stávající e-shopaři se stále hodně zaměřují na akvizici nových zákazníků, což je určitě správně, protože je nutné zvyšovat podíl na trhu, ale málo kdo řeší zákaznickou retenci, tedy spokojenost zákazníků a jejich opakované nákupy. Tady vidím velký prostor pro rychlejší růst již běžících e-shopů.

Tomáš Szkandera Je jednou z klíčových osobností vývoje Informačního systému K2. Na jeho vývoji pracuje už přes 17 let, poslední 3 roky přitom zastává pozici ředitele vývoje. Jeho tým stojí mimo jiné za vývojem prvního e-shopového řešení na českém trhu, které dokáže bez problémů uřídit celou firmu. Během své kariéry poznal nespočet výrobních i obchodních firem a pomáhal nastavovat vnitřní procesy v oblasti e-commerce pro takové společnosti, jakými jsou Canis Safety, Koh-i-noor, Biomac nebo OZO. Tomáš za svou kariéru posbíral široké know-how, o které se rád dělí nejen se zákazníky K2, ale prostřednictvím konferencí nebo svého LinkedIn profilu také s ostatními lidmi, kteří mají chuť posunout svou firmu dále.

Jsou české e-shopy v něčem jiné, než ty zahraniční? Dokážete je nějak srovnat a popsat rozdíly?

Ze zkušeností našich klientů je zřejmé, že český zákazník je extrémně zaměřený na rychlost dodávky a cenu. Zkrátka chce mít zboží hned a co nejlevněji. Zejména na západě je pro zákazníky mnohem důležitější kvalita produktu a služeb. I to se ale u nás začíná posouvat – naštěstí je již pryč doba, kdy šel zákazník pouze a jen po ceně.

Myslíte, že přežijí e-shopy, které vznikly v souvislosti s aktuální situací?

Díky obrovské poptávce a malé dostupnosti produktů jako jsou roušky, respirátory a další podobné zboží, vzniklo mnoho firem a e-shopů, které určitě zaniknou. Ať už díky snižování poptávky nebo větší dostupnosti produktů, zejména u zaběhlých e-shopů, které budou mít výhodu silné značky nebo lepších doplňkových služeb. Ale řekl bych, že se u populace změnil pohled na zdraví obecně. Takže e-shopy zaměřující se na zdravý životní styl, zdravé potraviny, podporu imunity nebo služby spojené se zdravím určitě porostou i nadále.

V oblasti e-commerce se pohybujete několik let. Jaké největší chyby podle vás e-shopy dělají?

V poslední době se často setkávám se situací, kdy e-shop vyroste a jeho další růst brzdí technologie a systém, na kterých běží. Majitel se zaměřuje pouze na samotný e-shop, řeší jeho funkčnost a vzhled, ale nevěnuje se následným procesům na pozadí, které jsou řešeny velmi neefektivně nebo jsou závislé na znalosti konkrétních jednotlivců ve firmě. Jako by pro něj končil obchod provedenou objednávkou na e-shopu. Pak přijde sezóna, výpadek klíčové osoby nebo nějaká špička a vznikají chyby, které mají přímý dopad na spokojenost zákazníků a tím pak na celý e-shop.

A co se například podceňuje?

Řekl bych, že majitelé e-shopů podceňují nebo si neuvědomují jaké může mít dopady odkládání řešení problémů se systémem. Často o problémech ví sami nebo to slyší od svých zaměstnanců. Podceňují zvyšující se stížnosti zákazníků, chybovost dodávek zboží nebo častější výpadky systému. Při menších obratech nemusely být dopady tak podstatné, ale při větší velikosti e-shopu budou ztráty významnější.

Kdy dochází k tomu momentu, kdy si e-shop uvědomí, že by měl změnit platformu nebo přejít na nějaké řešení? Nebo kdy by k tomu měl přistoupit?

Já se často setkávám se situací, kdy si to majitel uvědomí až ve chvíli, kdy e-shopu padá hodnocení a zvyšuje se počet negativních recenzí. Typicky je to spojeno s chybami, jako jsou nedostupnost objednaného zboží, pozdní dodání a podobně. Často jde o chyby, které by nový systém vyřešil. Na druhou stranu chápu, že technologický upgrade je složitý proces, kterému majitelé často nerozumí, stojí je velké investice a také čas. Každopádně jde o nutný krok každého e-shopaře, který chce růst. A čím dřív jej začne řešit, tím lépe jej zvládne.

A podle čeho by měl takové řešení vybírat? Na co by se měl provozovatel e-shopu zaměřit a co by si měl ujasnit?

Určitě je nejdříve nutné si ujasnit jaké procesy a situace chci novým systémem ve firmě vyřešit. Jednoduše si promluvte s klíčovými lidmi z jednotlivých úseků ve firmě. Zjistíte tak, co potřebují od systému ve skladu, marketingu či na prodejnách, co potřebuje nákup, prodej nebo zákaznická podpora. Vedoucí oddělení a majitel určitě potřebují výstupy a reporty pro další řízení apod. Dejte jednotlivým požadavkům priority a tím si jasně definujete cíle a očekávání tohoto projektu. Pak najednou víte, na co se při výběru zaměřit.

Chybuje se i zde, tedy při výběru řešení?

Chyba při výběru nového systému vyjde hodně draze, protože to znamená, že se musí proces spustit znovu. Je důležité si uvědomit, že dodavatel IT řešení se pro vás stává partnerem v podnikání a může významně pomáhat v růstu vaší firmy. Proto je důležité výběr nepodcenit. Poznat velikost a stabilitu dodavatele a také jeho dlouhodobou vizi. Pokud máte například v plánu expandovat do zahraničí, otevírat kamenné prodejny nebo jiné aktivity, musí i na to být nový systém připraven. Nezapomeňte se podívat na údržbu systému, zjistit jakým způsobem budou probíhat aktualizace, abyste se za pár let nedostali do situace, kdy musíte opět řešit nový systém.

V čem je jedinečné vaše řešení? V jakém momentě by se pro něj měl provozovatel e-shopu rozhodnout?

Náš K2 e-shop pomůže e-shopaři s řízením celé firmy, protože kromě samotného e-shopu obsahuje i další moduly potřebné k chodu firmy, jako jsou ekonomika, řízený sklad (WMS), zákaznická podpora (CRM), reporty a grafy (BI), workflow pro řízení procesů a mnoho dalších. Díky tomu, že máme i vlastní datové centrum, dokážeme se jako jeden dodavatel postarat o celé IT a e-shopař se tak může plně věnovat rozvoji své firmy. Rozhodnout by se pro něj měl ve chvíli, kdy cítí, že je současný systém ve firmě brzdou.

Jaké jsou hlavní vlastnosti K2 e-shopu? A co je jeho hlavní výhodou oproti konkurenci?

Hlavní vlastností K2 e-shopu je to, že je přímou součástí ERP systému K2 a všechna data čte on-line přímo z něj. To znamená, že je vždy na e-shopu aktuální dostupnost i cena produktu pro právě přihlášeného zákazníka. Nedochází k žádnému zpoždění nebo chybovosti při přenosu dat mezi systémy. Velkou výhodou je také to, že v jednom systému mohu provozovat mnoho různých e-shopů nebo dokonce více různých firem.

Řešení není zaměřeno jen na e-shopy. Čeho se dále týká?

Může například pomoct ve skladu, kdy díky on-line napojení e-shopu je každá objednávka z e-shopu ihned zapsána do systému, skladník ji okamžitě vidí na čtečce a může ji začít zpracovávat. Naši zákazníci tak dokážou vychystat objednávky v řádu minut, čímž výrazně zrychlí doručení zboží svým zákazníkům. Nákupu systém pomáhá s návrhem i zasíláním objednávek k dodavatelům. Každý proces ve firmě je možné do systému zavést, a ten pak nedovolí daný postup obejít. Každý přesně ví, co má dělat. Majitel má dokonalý přehled o firmě díky potřebným grafům.

Proč jste se vaše ERP řešení rozhodli rozšířit? A podle čeho jste se při jeho tvorbě řídili?

Historicky jsme K2 ERP propojovali s různými e-shopy jiných dodavatelů, ale s rostoucí poptávkou po e-shopech jsme si stále více uvědomovali, že potřebujeme řešení, ve kterém budou na webu vždy aktuální informace a nebude docházet ke zpoždění a chybám při přenosu dat mezi systémy. Rozhodli jsme se pro vlastní řešení a při jeho tvorbě jsme vycházeli z více než dvacetileté zkušenosti s tvorbou ERP. E-shop jsme od začátku stavěli tak, abychom mohli neustále rozšiřovat funkce jádra, a přitom dokázali na míru pro konkrétního zákazníka přidat funkce dle jeho potřeb.

Kolik e-shopů a firem pracuje s vaším řešením? Co konkrétně jim to přináší?

Aktuálně běží víc než stovka K2 e-shopů a připravujeme ke spuštění další a další. Kromě situací, které jsem popisoval, zákazníci nejvíce oceňují neustálý vývoj, kdy každý rok vydáváme novou verzi, ve které přinášíme velkou řadu nových funkcí, které mohou provozovatelé e-shopů využít a získávat tak výhodu před konkurencí. Velmi oblíbená je funkce, která umožňuje snadnou expanzi do zahraničí, protože je možné v jedné K2 provozovat více firem a e-shopů, které prodávají třeba z jednoho skladu.

Co znamená pro společnost přechod na toto řešení? Na co by se měla dopředu připravit?

Je nutné počítat s tím, že přechod firmy na nový systém probíhá v řádu měsíců a znamená investici více než milion korun. Často se setkávám se situací, kdy majitel e-shopu přijde s tím, že další sezónu už nutně potřebuje nové řešení, což většinou nelze stihnout.

Plánujete další rozšiřování nebo jiné novinky?

Určitě plánujeme neustálé rozšiřování, sledujeme trendy v oblasti e-commerce a zapracováváme je do K2 e-shopu. Aktuálně jsme vytvořili napojení na Alzu, takže zákazníci tak mohou prodávat své produkty na jejím e-shopu. A pokračujeme i s dalšími marketplaces. Také jsme výrazně posunuli vyhledávání a našeptávač, protože kvalitní vyhledávání může významně zvýšit konverzi e-shopu. Podobných novinek máme v plánu ještě spoustu.