Děláme technologie pro miliony uživatelů: Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Y Soft možná znáte hlavně díky tiskovým řešením, ale v jejich R&D se tiskem tráví méně než deset procent času. Zbytek práce směřuje do automatizace infrastruktury a do vývoje AI nástrojů pro zpracování dokumentů — přes polovinu projektů řeší automatizaci a zhruba čtyřicet procent se točí kolem počítačového vidění a zpracování skenů. To dělá z Y Softu místo, kde se řeší reálné technické výzvy se skutečným dopadem na zákazníky po celém světě.
Firma už dnes provozuje cloudové řešení, které obsluhuje přes milion aktivních uživatelů. Udržet a dál škálovat službu v takovém měřítku není jen otázka pár serverů navíc — je to inženýrská disciplína zahrnující spolehlivost, monitoring, ladění výkonu a automatizaci na každé vrstvě. Pro vývojáře, kteří chtějí pracovat na robustních backendech, distribuovaných systémech a škálovatelných architekturách, je to šance na práci, kde je každé rozhodnutí viditelné v provozu.
Aktuálně Y Soft intenzivně integruje do svých produktů AI, ale bez obvyklého marketingového „hype“. Jde o konkrétní funkce, které přinášejí hodnotu zákazníkům: automatická analýza typu dokumentů, vytěžování informací o firemních procesech z tištěných i skenovaných podkladů a komplexní zpracování skenovaných dokumentů včetně následného využití informací. K tomu firma vyvíjí vlastní řešení pro počítačové vidění, které kombinuje klasické metody s moderními modely strojového učení a slouží k automatizaci zákaznických procesů.
Celé R&D funguje netradičně, bez klasických manažerů. Týmy jsou organizované do přibližně osmnácti skupin po sedmi lidech. Priority stanovuje product marketing, zatímco týmy mají vysokou volnost v tom, jak cíle naplnit. To znamená minimum byrokracie, žádná nezdůvodněná rozhodnutí „shora“ a velkou míru vzájemné důvěry. Současně to klade na vývojáře i vyšší odpovědnost: nejde jen o prosté „kódění“, ale o zapojení do business analýz, návrhu řešení a rozhodování o směru produktu.
Pro zkušené seniory je takové prostředí obzvlášť atraktivní. Pokud vás štve, že vás někdo rozhoduje bez kontextu a chcete mít reálný vliv na produkt i obchodní výsledky, u nás dostanete prostor převzít odpovědnost a tvořit bez zbytečných překážek. Počítáme s iniciativou a proaktivním přístupem všech svých kolegů.
Y Soft nyní otevírá 30 nových vývojářských pozic pokrývajících různé technologie a úrovně seniority. Náplň rolí sahá od vývoje a škálování cloudových backendů přes budování datových pipeline pro AI až po práci na modulech počítačového vidění a infrastruktuře pro automatizaci zákaznických procesů. Kanceláře mámě v Praze, Brně a Ostravě, zároveň podporujeme home office a flexibilní pracovní dobu — výsledky jsou pro nás důležitější než docházka na konkrétní místo.
Mezi největší výhody pro naše budoucí kolegy patří smysluplná práce, důvěra v zaměstnance, vysoká míra spokojenosti a důraz na výsledky místo sedění v kanceláři. Pokud hledáte projekt, kde se pracuje na globálně nasazených produktech, chcete ovlivňovat směr vývoje a nevadí vám převzít odpovědnost, Y Soft nabízí prostředí, kde technické výzvy a reálný dopad jdou ruku v ruce.
Zájemci o práci v R&D mohou počítat s projekty, které kombinují praktické nasazení AI s tím, co je potřeba pro provoz ve skutečném firemním prostředí. Připravujeme konkrétní řešení připravená na reálné produkční nasazení. Pokud chcete být součástí týmu, který řeší problémy místo rutinního „kódování“, a přitom pracovat na moderních technologiích jako počítačové vidění, zpracování dokumentů pomocí AI a automatizace infrastruktury, Y Soft právě rozšiřuje své řady a třeba hledáme zrovna vás.