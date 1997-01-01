IBM Power11: Výkon, který redefinuje podnikové technologie

S masivním nástupem umělé inteligence se mění i nároky na firemní infrastrukturu. Nová generace serverů IBM Power11 otevírá další kapitolu v oblasti podnikových technologií. Přináší totiž nejen výrazný nárůst výkonu a spolehlivosti, ale také připravenost na náročné úlohy spojené právě s umělou inteligencí.
Klíčovou roli v tomto ekosystému hraje integrovaný operační systém IBM i, který je s Power systémy neoddělitelně spojený.
Robustní, bezpečná a vysoce integrovaná platforma tvoří páteř tisíců kritických aplikací po celém světě.
Nová éra AI
Mezi hlavní novinky oproti předchozím generacím Power serverů patří:
- Nepřetržitý provoz: díky pokročilé virtualizaci a automatizaci umožňuje architektura provoz bez plánovaných odstávek
- Power Cyber Vault: nová úroveň kybernetické odolnosti chrání data před ransomwarem a neautorizovanými přístupy
- Výkon a škálovatelnost: servery podporující až 64 TB paměti umožňují provoz i těch nejnáročnějších aplikací
- AI-ready design: integrovaný akcelerátor IBM Spyre pro nízkolatenční inferenci a generativní AI
IBM i: Stabilní základ pro kritické systémy
IBM i, dříve známý jako AS/400, je více než pouhý operační systém.
Představuje komplexní platformu zahrnující databázi, middleware, bezpečnostní nástroje i vývojové prostředí.
S novým proesorem Power11 získává IBM i díky nové architektuře zcela nový impuls.
- Optimalizovaný výkon: plně optimalizovaný IBM i pro architekturu Power11 zajišťuje vyšší propustnost a nižší latenci
- Flexibilní vývoj: vývojáři mohou kombinovat tradiční jazyky s moderními technologiemi jako Node.js, Python nebo PHP
- Integrovaná bezpečnost: IBM i obsahuje vestavěné šifrování, auditní nástroje a řízení přístupu bez nutnosti externích řešení
- Nepřetržitá dostupnost: automatizované zálohování a vysoká dostupnost činí z IBM i ideální volbu pro bankovnictví, zdravotnictví či státní správu
Kvantová bezpečnost a pokročilé šifrování
Výkon bez bezpečnosti je rizikem. A právě v oblasti zabezpečení IBM Power ukazuje, proč je víc než jen výkonná platforma – je to infrastruktura navržená pro svět, kde jsou data nejen hodnotná, ale i neustále ohrožená.
Power integruje bezpečnost přímo do architektury – bez nutnosti kompromisů a bez dopadů na výkon.
Ba co víc, není zaměřen jen na dnešní hrozby, ale už nyní počítá s budoucností, kde kvantové počítače promění svět kryptografie.
Šifrování paměti bez zpomalení
Jedním z příkladů je Transparent Memory Encryption (TME) – technologie, která šifruje celou operační paměť v reálném čase, aniž by ovlivnila výkon systému. TME chrání data v každém okamžiku jejich existence – při zpracování, v klidu i při přenosu.
Výkon pro kryptografii bez kompromisů
Power procesory jsou vybaveny až čtyřnásobným počtem crypto engines na jedno jádro, což jim umožňuje zpracovávat algoritmy jako AES-256, SHA2 a SHA3 až 2,5× rychleji než běžné platformy. Tento výkon není teoretický – reálně snižuje zátěž na CPU při šifrování disků, síťové komunikaci nebo dat v aplikační vrstvě. Uživatelé funkcí jako AIX Logical Volume Encryption z toho těží přímo – bez ztráty výkonu a bez složité konfigurace.
Fully Homomorphic Encryption – budoucnost je tady
Power je také jednou z prvních platforem, která se připravuje na nasazení Fully Homomorphic Encryption (FHE) – metody umožňující práci s daty bez jejich dešifrování. Díky optimalizacím na úrovni instrukční sady a podpoře knihoven pro FHE je Power11 vhodnou volbou pro organizace, které chtějí připravit své systémy na budoucnost bezpečného výpočtu v cloudu.
Méně zranitelností, méně výpadků
Dlouhodobé statistiky ukazují, že systémy jako PowerVM, AIX a IBM i vykazují podstatně méně zranitelností než běžné x86 virtualizační platformy.
Výsledkem je:
- Méně emergency zásahů
- Méně aktualizací, které vyžadují restart
- Vyšší provozní kontinuita
Pro firmy, kde minuty výpadku znamenají ztráty v milionech, je to zásadní rozdíl.
Připravenost na kvantovou éru
Bezpečnostní rizika budoucnosti nejsou hypotetická – s nástupem kvantových počítačů se zásadně mění pravidla hry. IBM Power na to reaguje již dnes. Nové generace platformy podporují Quantum-Safe Cryptography – kryptografii odolnou vůči kvantovým útokům, v souladu s očekávanými standardy NIST.
Tím chrání nejen současná data, ale i investice do infrastruktury, které zůstanou bezpečné i v následující dekádě.
Kryptografické koprocesory pro maximální bezpečnost
Pro prostředí s nejvyššími nároky nabízí IBM i specializované kryptografické koprocesory (HSM moduly). Ty:
- Provádějí bezpečné operace jako generování a ukládání šifrovacích klíčů, digitální podpisy či řízení přístupu
- Odbourávají zátěž hlavního procesoru
- Splňují certifikaci FIPS 140–2 Level 4 – nejvyšší možný standard odolnosti proti fyzickému napadení
To z nich dělá volbu číslo jedna pro finanční sektor, státní správu a provozovatele kritické infrastruktury.
Spojení IBM Power11 a platformy IBM i představuje ideální volbu pro firmy, které hledají stabilní, bezpečné a výkonné řešení připravené na výzvy digitální transformace. Tato kombinace nabízí nejen technologickou vyspělost, ale i flexibilitu právě pro hybridní nasazení, vysokou dostupnost a integrovanou ochranu dat.
Pro firmy a organizace, které chtějí růst, inovovat a zároveň mít jistotu, že jejich klíčové systémy budou fungovat bez výpadků, je IBM Power11 s IBM i strategickou investicí do budoucnosti.
Více informací zde. – odkaz na: https://www.its.cz/scopes/produkty-ibm/