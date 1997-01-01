Lupa.cz  »  Články  »  IBM Power11: Výkon, který redefinuje podnikové technologie

IBM Power11: Výkon, který redefinuje podnikové technologie

IBM Power je vysoce výkonná platforma, která neselže. Tam, kde architektura x86 naráží na své limity, IBM Power pokračuje – s jistotou, stabilitou a výkonem, který si poradí i s extrémní zátěží. V létě letošního roku představila společnost IBM nový model Power11.
S masivním nástupem umělé inteligence se mění i nároky na firemní infrastrukturu. Nová generace serverů IBM Power11 otevírá další kapitolu v oblasti podnikových technologií. Přináší totiž nejen výrazný nárůst výkonu a spolehlivosti, ale také připravenost na náročné úlohy spojené právě s umělou inteligencí.

Klíčovou roli v tomto ekosystému hraje integrovaný operační systém IBM i, který je s Power systémy neoddělitelně spojený.

Robustní, bezpečná a vysoce integrovaná platforma tvoří páteř tisíců kritických aplikací po celém světě.

Nová éra AI

Mezi hlavní novinky oproti předchozím generacím Power serverů patří:

  • Nepřetržitý provoz: díky pokročilé virtualizaci a automatizaci umožňuje architektura provoz bez plánovaných odstávek
  • Power Cyber Vault: nová úroveň kybernetické odolnosti chrání data před ransomwarem a neautorizovanými přístupy
  • Výkon a škálovatelnost: servery podporující až 64 TB paměti umožňují provoz i těch nejnáročnějších aplikací
  • AI-ready design: integrovaný akcelerátor IBM Spyre pro nízkolatenční inferenci a generativní AI

IBM i: Stabilní základ pro kritické systémy

IBM i, dříve známý jako AS/400, je více než pouhý operační systém.

Představuje komplexní platformu zahrnující databázi, middleware, bezpečnostní nástroje i vývojové prostředí.

S novým proesorem Power11 získává IBM i díky nové architektuře zcela nový impuls.

  • Optimalizovaný výkon: plně optimalizovaný IBM i pro architekturu Power11 zajišťuje vyšší propustnost a nižší latenci
  • Flexibilní vývoj: vývojáři mohou kombinovat tradiční jazyky s moderními technologiemi jako Node.js, Python nebo PHP
  • Integrovaná bezpečnost: IBM i obsahuje vestavěné šifrování, auditní nástroje a řízení přístupu bez nutnosti externích řešení
  • Nepřetržitá dostupnost: automatizované zálohování a vysoká dostupnost činí z IBM i ideální volbu pro bankovnictví, zdravotnictví či státní správu

Kvantová bezpečnost a pokročilé šifrování

Výkon bez bezpečnosti je rizikem. A právě v oblasti zabezpečení IBM Power ukazuje, proč je víc než jen výkonná platforma – je to infrastruktura navržená pro svět, kde jsou data nejen hodnotná, ale i neustále ohrožená.

Power integruje bezpečnost přímo do architektury – bez nutnosti kompromisů a bez dopadů na výkon.

Ba co víc, není zaměřen jen na dnešní hrozby, ale už nyní počítá s budoucností, kde kvantové počítače promění svět kryptografie.

Šifrování paměti bez zpomalení

Jedním z příkladů je Transparent Memory Encryption (TME) – technologie, která šifruje celou operační paměť v reálném čase, aniž by ovlivnila výkon systému. TME chrání data v každém okamžiku jejich existence – při zpracování, v klidu i při přenosu.

Výkon pro kryptografii bez kompromisů

Power procesory jsou vybaveny až čtyřnásobným počtem crypto engines na jedno jádro, což jim umožňuje zpracovávat algoritmy jako AES-256, SHA2 a SHA3 až 2,5× rychleji než běžné platformy. Tento výkon není teoretický – reálně snižuje zátěž na CPU při šifrování disků, síťové komunikaci nebo dat v aplikační vrstvě. Uživatelé funkcí jako AIX Logical Volume Encryption z toho těží přímo – bez ztráty výkonu a bez složité konfigurace.

Fully Homomorphic Encryption – budoucnost je tady

Power je také jednou z prvních platforem, která se připravuje na nasazení Fully Homomorphic Encryption (FHE) – metody umožňující práci s daty bez jejich dešifrování. Díky optimalizacím na úrovni instrukční sady a podpoře knihoven pro FHE je Power11 vhodnou volbou pro organizace, které chtějí připravit své systémy na budoucnost bezpečného výpočtu v cloudu.

Méně zranitelností, méně výpadků

Dlouhodobé statistiky ukazují, že systémy jako PowerVM, AIX a IBM i vykazují podstatně méně zranitelností než běžné x86 virtualizační platformy.
Výsledkem je:

  • Méně emergency zásahů
  • Méně aktualizací, které vyžadují restart
  • Vyšší provozní kontinuita

Pro firmy, kde minuty výpadku znamenají ztráty v milionech, je to zásadní rozdíl.

Připravenost na kvantovou éru

Bezpečnostní rizika budoucnosti nejsou hypotetická – s nástupem kvantových počítačů se zásadně mění pravidla hry. IBM Power na to reaguje již dnes. Nové generace platformy podporují Quantum-Safe Cryptography – kryptografii odolnou vůči kvantovým útokům, v souladu s očekávanými standardy NIST.
Tím chrání nejen současná data, ale i investice do infrastruktury, které zůstanou bezpečné i v následující dekádě.

Kryptografické koprocesory pro maximální bezpečnost

Pro prostředí s nejvyššími nároky nabízí IBM i specializované kryptografické koprocesory (HSM moduly). Ty:

  • Provádějí bezpečné operace jako generování a ukládání šifrovacích klíčů, digitální podpisy či řízení přístupu
  • Odbourávají zátěž hlavního procesoru
  • Splňují certifikaci FIPS 140–2 Level 4 – nejvyšší možný standard odolnosti proti fyzickému napadení

To z nich dělá volbu číslo jedna pro finanční sektor, státní správu a provozovatele kritické infrastruktury.

Spojení IBM Power11 a platformy IBM i představuje ideální volbu pro firmy, které hledají stabilní, bezpečné a výkonné řešení připravené na výzvy digitální transformace. Tato kombinace nabízí nejen technologickou vyspělost, ale i flexibilitu právě pro hybridní nasazení, vysokou dostupnost a integrovanou ochranu dat.

Pro firmy a organizace, které chtějí růst, inovovat a zároveň mít jistotu, že jejich klíčové systémy budou fungovat bez výpadků, je IBM Power11 s IBM i strategickou investicí do budoucnosti.

Více informací zde. – odkaz na: https://www.its.cz/scopes/produkty-ibm/

Akciová společnost ITS působí na českém trhu v oblasti informatiky již více než 30 let. Za dobu své činnosti se vyprofilovala v silného technologického partnera menším i větším klientům na českém, ale i zahraničním trhu. Pro své zákazníky poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií na úrovni systémového integrátora.

Patří k předním obchodním partnerům IBM a Lenovo. Rozpětí poskytovaných služeb je poměrně široké: od vývoje firemních B2B aplikací, přes cloudové služby, kde se specializuje zejména na oblast digitální transformace, kybernetické bezpečnosti a návrhy infrastruktury, až po služby IT odborníků v podobě outsourcingu části nebo celího IT oddělení.

