Jak vytvořit e-shop pro velkoobchod? Řešení pro společnost CBA Nuget překonává běžné online portály

CBA Nuget je veřejně poměrně nenápadná společnost, lidé spíš možná budou znát maloobchodní síť se stejnými písmeny ve jméně. Nuget se zaměřuje na velkoobchod a kromě “svých” prodejen, kterých je po Česku kolem tisícovky (1288 prodejen je partnerských, 14 provozuje Družstvo CBA a 12 je franšízových, pozn. red.), zásobuje potravinami i dalším zbožím například i restaurace nebo školy. Obrat velkoobchodu je ročně kolem dvou miliard korun.
„Aktuálně máme dva velké sklady o celkové rozloze přes 20 tisíc metrů čtvrtečních. Z toho v Šumperku zásobujeme Moravu a východní Čechy, sklad v Liberci slouží pro rozvážku zboží do zbytku České republiky,” líčí jednatel CBA Nuget Roman Mazák. Zákazníkům nabízí kolem 12 tisíc druhů zboží, některým zaváží objednaný sortiment i každý den. Firma má 80 vlastních aut, které vyjíždějí od půlnoci do čtyř hodin ráno, aby závozníci všechno stihli na čas. “Provozujeme i vlastní servis aut,“ dodává Mazák.
Jako velkoobchod funguje CBA Nuget už od začátku 90. let a ukazuje, jak může úspěšná firma růst. S rozvojem ale souvisely i nutné investice do IT systémů, bez nichž se velkoobchod nemůže obejít. Mazák vzpomíná, že na začátku 90. let ještě používal prastarý počítač značky IQ 151 a všechno se řešilo s pomocí papírových dokladů.
„Postupně jsme samozřejmě přešli na počítače. I přes veškerou snahu, kdy jsme tehdy používané systémy doplňovali o různé moduly, to ale nebylo prostě ono. Jen pro představu: katalog zboží, které našim zákazníkům nabízíme, dělaly v minulosti dvě zaměstnankyně celý měsíc. Dnes to zvládne jedna zaměstnankyně za osm hodin,“ doplňuje Mazák.
Naráží tím na rozhodnutí, jež ve firmě, kterou vede, padlo před několika roky. CBA Nuget už v roce 2016 začala spolupracovat s ostravskou technologickou firmou K2, od které nejdřív využívala účetní programy. Předloni se společnost rozhodla pro větší projekt. „Chtěli jsme univerzální systém, který by mohli využívat naši obchodní zástupci, naše operátorky i samotné prodejny, školy a další klienti, kteří od nás zboží berou,“ popisuje zadání systému Mazák.
Volba padla opět na K2 a výsledkem zhruba roční práce je unikátní systém, který v řadě věcí překonává běžné online obchody. Ostravská firma sice využila e-shop, který nabízí retailovým obchodníkům, výrazně ho ale upravila na míru právě velkoobchodu CBA Nuget.
„Unikátní je už jen napojení na ERP systém, zároveň jsme tam ale přidali řadu dalších věcí, které u běžných e-shopů nenajdete. Klienti CBA Nugetu si zboží mohou objednávat třeba i přes mobil, kdy si vyfotí EAN kód příslušného zboží a v mobilní aplikaci navolí, kolik daného sortimentu potřebují,“ říká Tomáš Szkandera, ředitel K2 Software.
„Výrazně upravené je i vyhledávání. Klienti Nugetu si mohou filtrovat zboží třeba i podle segmentu, ve kterém podnikají, nebo i podle výrobce či velikosti balení,“ dodává.
Dalším vylepšením oproti klasickým e-shopům jsou také různé slevové akce, které velkoobchod svým klientům nabízí. Těch je běžně až tři sta a průběžně se mění. A jsou opět zaměřené na jednotlivé segmenty klientů, které CBA Nuget má. Některé akce platí pro školní jídelny, další pro hotely a jiné pro vietnamské večerky.
Nový systém, který CBA Nuget využívá, funguje od ledna letošního roku a postupně se do něj zapojují další a další klienti velkoobchodu. Těch má firma kolem šesti tisíc.
„E-shop je zatím propojený se starým skladovým systémem, který CBA Nuget používá už mnoho let. Je ale už poměrně pomalý, sice je na objednávací portál napojený, ale je tam určitá prodleva, kdy se objednané zboží propíše do skladových zásob. Už ale chystáme propojení s naším skladovým systémem, kde bude přenos dat okamžitý,“ říká Tomáš Szkandera.
I tak systém klienti CBA Nuget zjevně rychle přijali, alespoň podle dosavadních dat. Přestože do něj nejsou zapojeni zatím všichni, denně přes portál přichází více než 500 objednávek.
V plánu je zároveň dodělání evidence prázdných obalů, aby je mohli odběratelé velkoobchodu vracet jednodušeji přímo firemním řidičům. A také offline verze, protože na některých místech, kde klienti CBA Nugetu působí, nemusí dobře fungovat internetové připojení. Objednávku provedou offline a odešlou ji po opětovném připojení.