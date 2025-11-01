Jaký je český konkurent Microsoft Office a Google Workspace? IceWarp boduje funkcemi i cenou

Dnešní firmy často volí cloudové řešení své agendy. Je to rychlé, flexibilní a říkalo se, že i výhodnější, než mít své vlastní řešení na svých firemních serverech. Postupem času se ukazuje, že velcí hráči na trhu začínají zvyšovat ceny a co bylo výhodné, začíná dělat finančním ředitelům vrásky na čele. Nabízí se pak buď návrat na své servery, což bývá problematické, nebo se poohlédnout po výhodnějším řešení. V oblasti groupware dominují v současné době Microsoft a Google, ovšem zajímavou alternativou k nim je nabídka společnosti IceWarp.
IceWarp nabízí své řešení pro firemní spolupráci a komunikaci jak v cloudové podobě, tak i ve verzi provozované na vlastním hardware. Funkce, které jsou základem řešení, jsou mailový klient, textový editor, tabulky, prezentace, teamchat, videokonference, kalendář, kontakty, sdílení souborů, a poznámky. Tedy vše, co je dnes standardem při práci s firemní agendou. IceWarp je česká firma založená v roce 2001 a dnes má více než 50 milionů uživatelů v 50 tisících firmách po celém světě.
Prostředí
Co je ale na IceWarp jiné, je způsob práce. Na rozdíl od konkurence, kde musí uživatel přepínat mezi okny s „aplikacemi“, zde je vše integrováno do jednoho prostředí. A nejen to, propojení jednotlivých agend je dotaženo, například vložit do teamchatu dokumenty z úložiště je otázka jednoho kliknutí. Intuitivní a přehledné. Stejně tak práce se soubory nebo pořádání videohovorů. Prostředí je velmi čisté a uživatel se v něm snadno orientuje.
Základem je založení firemního účtu a výběr počtu uživatelů. IceWarp nabízí 3 základní tarify. V případě startupu jde o tarif pro 10 uživatelů, kteří mají každý k dispozici úložiště 200GB na maily a další 1TB pro soubory. K tomu samozřejmě výše zmíněné funkce včetně textového editoru, tabulek a prezentací.
Nabídka tarifů
Pro organizace s větším počtem uživatelů je pak určen tarif Firma. Při stejné kapacitě na uživatele jako u Startupu je pak cena 80 korun na uživatele. Ve srovnání s konkurencí je IceWarp výrazně levnější a to o zhruba 40 procent. IceWarp je schopen obsloužit i několik desítek tisíc uživatelů, jak prozrazují reference firem. V tom případě je možné připravit individuální nabídku dle potřeb.
Pro firmu, která má už kolem 150 zaměstnanců a víc, pak může cenový rozdíl činit až 100 tisíc korun ročně, což není malá částka.
Cloud nebo ne?
Prvotní okouzlení cloudem naboural také poslední vývoj v oblasti ochrany osobních dat a garance datové suverenity, která je čím dál více problematická, překvapivě nejvíc ze strany USA. Evropské firmy by tak měly zvažovat kam umístí svá data a používáním amerických datových center se vystavují riziku, že v případě potřeby si jejich data americká vláda zpřístupní. A to i v případě, že jsou data mimo USA.
Konferenční aplikace
Takže volba datového centra v EU nic nemění. IceWarp naproti tomu nabízí uložení dat v Evropě v České republice, Německu a Itálii. Mimo Evropu pak v USA, Indii, Jižní Africe nebo Bahrajnu. Navíc má firma možnost sáhnout po řešení se svým serverem, na kterém IceWarp poběží a má datovou suverenitu zajištěnou.
Když už mluvíme o vlastním serveru, IceWarp nabízí instalační image pro VMware, Hyper-V, dále instalační balíčky pro Red Hat Enterprise Linuxu verze 8 a 9 a také pro Windows. Pro vývojáře nebo pro testování je k dispozici také image pro Docker. IT oddělení nebude při instalaci bez pomoci a podpory IceWarp nabízí technickou součinnost při nasazení nebo migraci, zejména větších instalací.
Po založení účtu je prostředí připraveno k používání a administrátor může přidávat nové uživatele. Podporována je synchronizace s Active Directory, takže správa účtů je tak přehledná a jednotná. Tuto funkci ale využijí spíše firmy s větším počtem uživatelů v řádu stovek.
Administrace a migrace
Administrace IceWarpu není složitá a je velmi přehledná. Ale to neznamená, že by byla nabídka omezená. U jednotlivých uživatelů je k dispozici možnost správy kvót, aktivaci licencí, aktivaci mobilních zařízení, členství ve skupinách a mnoho dalšího.
Týmový chat
Administrátor má také přehled o kapacitě úložiště, velikosti schránek, objemu provozu a stavu jednotlivých služeb.
Co často brání uživatelům změnit poskytovatele řešení, je migrace dat, která bývá pro mnohé noční můrou. IceWarp má připravené migrační agenty pro Microsoft 365 a Google Workspace. Přenesou domény, uživatelské účty, emaily, kontakty, kalendáře a soubory. Dále je podporována migrace z Microsoft Exchange nebo Zimbra a několika dalších mailových serverů.
Dokumenty
Práce v prostředí webového prohlížeče je dnes běžná a stejně tak uživatelé vyžadují přístup ke svým datům z mobilního telefonu nebo tabletu. IceWarp nabízí synchronizaci mailů, kalendáře, teamchat a videokonference. Nechybí ani klient pro sdílení souborů.
Textový editor
Kdo preferuje práci v desktopovém prostředí Windows, má možnost pořídit kompletní IceWarp Desktop Suite za cenu 816 korun ročně za uživatele. Součástí je mailový klient, synchronizace kalendářů, kontaktů, úkolů a poznámek a dále kancelářský balík textového editoru, tabulového editoru a prezentací. Vše ve verzi jak pro Windows, tak pro Apple. Dokumenty jsou kompatibilní s Microsoft Office.
Uživatel tak může pracovat i v off-line režimu, kdy má svá data plně synchronizována lokálně a po připojení se mu vše automaticky přenese na server.
Bez AI to nejde
V současnosti je umělá inteligence integrována do většiny softwarových řešení – od grafických aplikací a operačních systémů až po nástroje pro psaní textů a zpracování e‑mailů. Uživatelé ji najdou i v kancelářských balících Microsoftu a Googlu. Stejný přístup zvolil také IceWarp, který nabízí přímé propojení s ChatGPT.
Správce systému může přitom snadno nastavit, jak hluboká bude integrace. Funkci lze zcela vypnout, nebo ji propojit s firemním účtem ChatGPT. Tato varianta sice vyžaduje placené předplatné, ale je rozhodně bezpečnější než ponechat zaměstnancům volné používání veřejných služeb.
Nejméně bezpečnou možností je umožnit uživatelům, aby si integraci aktivovali sami – hrozí totiž, že se připojí k veřejné AI a ohrozí tak firemní data. IceWarp sám žádná data do ChatGPT neodesílá; přenos probíhá výhradně na základě požadavku uživatele. Ti by proto měli být řádně proškoleni, jak s firemními informacemi nakládat.
Závěrem
Měl jsem možnost pracovat v prostředí IceWarp a musím konstatovat, že mi jeho prostředí naprosto vyhovovalo. A to říkám i jako dlouholetý uživatel Office od Microsoftu.
Integrace všech funkcí do jednotného vzhledu je příjemné a přehledné. Usnadňuje tak každodenní práci a uživatel si rychle zvykne. V uživatelském prostředí jsou všechny potřebné funkce vždy po ruce a snadno dohledatelné. To samé platí pro nastavení.
Desktopové prostředí.
Také podpora mobilních klientů je na velmi dobré úrovni. Potěší hlavně kvalitní HD videokonference nebo možnost v nich přímo upravovat dokumenty nebo hlasovat o navrhovaných změnách. Taková pracovní schůzka je pak mnohem produktivnější a sdílení dokumentů posouvá na vyšší úroveň. Klasická práce s dokumenty je velmi dobrá, stejně jako kompatibilita s dokumenty Office. Výhodou je také možnost provozovat aplikace v nativním prostředí, které je pro mnoho uživatelů přijatelnější než prostředí prohlížeče. Nehledě k možnosti pracovat i bez přístupu k internetu.
Velmi se mi také líbí přístup IceWarpu k problematice ochrany dat a jejich nabídka On-premise řešení. Zejména pro velké firmy nebo státní instituce to může být důvod, proč IceWarp zvolit. A podle referencí je vidět, že se tento přístup vyplácí. Poskytovat komunikační řešení například pro Chilskou národní pořádkovou policii s 80 tisíci uživatelů je důkazem spolehlivosti a bezpečnosti. V našich krajích můžeme jmenovat Fakultní nemocnici Bulovka s více než 3500 uživateli. Nebo výrobce mléčných produktů Madeta, který má 880 uživatelů. IceWarp si proto rozhodně zaslouží vaši pozornost.