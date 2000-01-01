Miliony zákazníků na dosah. Stále více českých firem rozšiřuje svůj online prodej do zahraničí

Vlastní e-shop dnes pro mnoho obchodníků představuje hlavní prodejní kanál. Ani ten však nemusí oslovit všechny potenciální zákazníky. Někteří lidé totiž při nákupu dávají přednost online tržištím, kde mohou na jednom místě porovnávat nabídky různých prodejců.
Podobnou zkušenost má i společnost iSTYLE, která vedle vlastního e-shopu působí i na platformě Allegro. Přibližně 90 procent prodejů české firmy zde tvoří starší modely iPhonů, po nichž sahají zejména zákazníci hledající cenově dostupnější variantu. Díky Allegru tak společnost oslovuje i klienty, kteří by její vlastní e-shop jinak nemuseli navštívit.
Potenciál dalšího prodejního kanálu potvrzuje také jeden z největších českých prodejců elektroniky, společnost T.S.BOHEMIA. Během prvních dvou týdnů od vstupu na Allegro zaznamenala přes tisíc objednávek. „Věříme, že v kombinaci s naší cenovou politikou a šíří sortimentu se staneme preferovanou volbou pro tisíce zákazníků na platformě. Čísla z prvních dnů tento potenciál jasně potvrzují,“ uvedl technický ředitel společnosti T.S.BOHEMIA Patrik Prikrt.
Allegro přitom není určeno pouze zavedeným internetovým obchodům. Využít jej mohou také lokální výrobci, menší značky nebo tradiční prodejci, kteří dosud nabízeli své zboží především v kamenných prodejnách či na trzích. Díky již fungujícímu prodejnímu prostředí totiž dokážou vstoupit do online světa bez nutnosti budovat vlastní e-shop nebo zajišťovat platební řešení.
S Uvítacím programem 180 dní bez provizí
Začátky na Allegru nyní firmám usnadňuje Uvítací program, díky němuž mohou noví prodejci prvních 180 dní prodávat bez provizí a využívat vedení účtu zdarma. K dispozici mají také marketingové nástroje a možnost zapojit se do slevových akcí, jako jsou Allegro Days.
Přínos těchto akcí potvrzuje třeba marketingová a PR ředitelka společnosti eLVe Barbora Vacková. Firma se pravidelně zapojuje do kampaní Allegra a během jejich konání zaznamenává zvýšený zájem zákazníků. „Průměrně vidíme, že máme v tomto období o 30 až 50 procent více objednávek než v běžných dnech,“ potvrdila Vacková.
Aby se obchodníci v prostředí tržiště snadněji zorientovali a naučili se dostupné nástroje využívat, mohou navíc zdarma absolvovat Allegro Akademii. Vzdělávací platforma nabízí přehledné návody, praktická doporučení i příklady z praxe. Podle dat Allegra její absolventi začínají prodávat rychleji a dosahují i lepších výsledků.
Z Česka až k polským zákazníkům
Allegro navíc českým obchodníkům otevírá cestu na zahraniční trhy, především do Polska, jednoho z největších e-commerce trhů v regionu. Expanzi usnadňuje služba Allegro One Fulfillment, která zajišťuje skladování, balení i expedici objednávek. Obchodníci tak nemusí budovat vlastní logistické zázemí a zákazníkům mohou nabídnout rychlé doručení. Podle dat Allegra mají na zahraničních trzích potenciál vydělat až čtyři eura na každé euro utržené v Česku.
Zkušenost se zahraniční expanzí má třeba společnost CAPPA. Ta se po úspěchu na českém trhu rozhodla rozšířit svůj prodej i do dalších zemí. „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky. Díky kampaním, které platforma nabízí, se prodeje našich produktů zvýšily až o dvacet procent. Dnes už polovina našich objednávek směřuje do zahraničí,“ upřesnil manažer online obchodu CAPPA Elia Cappanni.
Prodej zboží už tedy dávno nemusí končit jen u dveří kamenné prodejny nebo na vlastním internetovém obchodě. Allegro nabízí příležitosti jak lokálním výrobcům, kteří s online prodejem teprve začínají, tak zavedeným e-shopům hledajícím další možnosti růstu. Díky tomu se mohou k zákazníkům po celém Česku i v zahraničí dostat také produkty, které dosud znali jen lidé v jednom regionu. Prodejci mohou využít také integraci se Shoptetem.
Díky propojení obou platforem můžete své produkty nabízet na Allegru přímo z administrace svého e-shopu na Shoptetu, bez nutnosti spravovat nabídky na dvou místech. Pokud chcete rozšířit své podnikání na Allegro, zjistěte více o možnostech prodeje.