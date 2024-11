Úspora energie s IoT senzory či přesun dat do bezpečného cloudu. Jak českým firmám pomáhá digitální transformace?

Digitální transformace je ve světě byznysu často skloňovaným tématem. A není divu – každá firma, která chce udržet krok s dobou a obhájit si své místo na dynamickém trhu, musí aktivně hledat a osvojovat si moderní technologie. Jedině ty jí pomohou zrychlit a zefektivnit procesy, zlepšit zákaznickou zkušenost, a v konečném důsledku i ušetřit peníze a posílit konkurenceschopnost. České firmy toto naštěstí dobře vědí, a proto digitalizují a inovují, jak jen mohou.

Tři pětiny českých společností se považují za převážně digitální, 17 % pak dokonce za digitálně přirozené. Vyplývá to z průzkumu IDC Digital Executive Sentiment Survey 2023. Z konkrétních technologií je potom nejvíce pozornosti věnováno AI. Ale zatímco se umělá inteligence v mnoha oblastech teprve etabluje a její využití není zatím vždy možné nebo dostatečně efektivní, existuje dlouhá řada dalších možností, jak mohou firmy s digitální transformací začít už dnes.

Rozhodování na základě dat díky internetu věcí

Jednou z takových technologií je internet věcí (anglicky Internet of Things, IoT). Díky IoT lze snadno propojit přístroje a objekty, které se tak stávají inteligentními, komunikují s okolím a je možné je vzdáleně monitorovat a ovládat. S pomocí chytrých senzorů lze shromažďovat nejrůznější druhy dat včetně informací o teplotě či vlhkosti, množství spotřebované elektřiny, lokaci zboží a vozidel a mnoha dalších. Zpracování a analýza těchto dat pak může firmám usnadnit důležitá strategická rozhodnutí, vést k zásadním finančním úsporám či přispět k posílení bezpečnosti.

Řešení postavené na internetu věcí nedávno zavedla například česká společnost Teta drogerie. Ta v době energetické krize hledala efektivní způsob, jak lépe regulovat spotřebu elektřiny, a zaměřila se na optimalizaci vytápění prodejen. Zjistila ale, že jí chybí potřebná data. „Naší snahou nebylo bezhlavě vypnout topení nebo klimatizaci, ale zařídit vše tak, aby byl zajištěn tepelný komfort pro zákazníky i zaměstnance a abychom zároveň netopili více, než je nutné,“ popisuje situaci Jan Doleček, HR ředitel skupiny pk Solvent, pod kterou spadá i Teta drogerie.

Dodavatelem komplexního řešení chytré senzoriky byl Vodafone Business. Na prodejny byla naistalována IoT čidla, která v reálném čase zaznamenávají teplotu a informace o ní ukládají do cloudu. Odsud jsou data skrze aplikaci snadno dostupná a firma tak může plošně monitorovat teplotu dle potřeby a činit potřebnou regulaci. Součástí služby bylo také poskytnutí kompletní konektivity – řešení je provozováno na NB-IoT síti určené primárně pro přenos dat.

Firemní data i systémy v bezpečí

S moderními technologiemi ale přichází také moderní problémy v podobě kybernetických rizik. Často se mluví o různých druzích škodlivého softwaru (tzv. malwaru), který napadá firemní systémy, anebo phishingu, což je podvodná technika, pomocí níž útočník získá od své oběti různé citlivé údaje.

Časté jsou ovšem také takzvané DDoS útoky, se kterými má osobní zkušenost například česká vzdělávací společnost Scio. Zmíněné útoky zahlcovaly její webové stránky, a ty tak byly pro návštěvníky nedostupné. Pomohla implementace vhodného kyberbezpečnostního řešení. „Od té doby, kdy jsme začali službu využívat, nevíme o ní a ani o žádném útoku,“ říká Tomáš Habermann, provozní ředitel Scio.

I v případě kybernetických hrozeb tedy platí, že nejlepší ochranou je prevence. Řešením však nemusí být pouze implementace bezpečnostního softwaru, ale rovnou celý outsourcing do cloudu. Přesunout do externích datových center přitom lze nejen prostá data, ale celé procesy. Stejně jako to udělala konzultačně-technologická společnost Lundegaard, která svým zákazníkům navrhuje aplikace na míru.

Vývoj, testování a provoz zmíněných aplikací přesunula společnost do externího privátního cloudového prostředí od Vodafone Business, čímž získala řadu výhod. Předně nemusí provozovat vlastní fyzické servery, čímž šetří firmě peníze a zaměstnancům čas, a ti se tak mohou věnovat jiné práci. „Je tady ještě spousta společností, co si myslí, že mít vlastního pracovníka, který cloud zastoupí, je levnější a bezpečnější. Ale není tomu tak,“ popisuje situaci na trhu Libor Šnobl, IT ředitel společnosti.

Další výhodou pro firmu je skutečnost, že může velice snadno přizpůsobit výkon či jiné parametry cloudu svým aktuální potřebám. A v neposlední řadě jsou také samotná data a procesy společnosti v bezpečí, neboť každý dobrý poskytovatel cloudových služeb má povinnost být v souladu s nezbytnou legislativou, a ideálně je v otázce ochrany i o krok napřed.

Jednoduchost hraje prim

Pokud je firma otevřená skutečně zásadním, systémovým inovacím, měla by zvážit modernizaci i své IT infrastruktury jako celku. Ta je základním stavebním kamenem každého většího podniku. Své o tom ví například společnost HP-Pelzer, která se zabývá výrobou tepelných a akustických izolantů pro automobilový průmysl. Firma hledala způsoby, jak zefektivnit správu a posílit kapacity datové konektivity, ale i jak ztransparentnit síťové procesy a řídit je na vyšší úrovni.

Společnost se rozhodla pro nasazení SD-WAN (anglicky Software-Defined Wide Area Network), tedy chytré firemní sítě řízené softwarem. Její výhodou jednoduchá správa – síť lze ovládat skrze jedinou aplikaci na počítači nebo tabletu – a stabilita, která je zajištěna tím, že systém sám určuje provoz přes aktuálně nejvhodnější datové cesty.

„Běžným standardem propojení mezi odděleními či provozy bývají dvě linky, jedna hlavní – aktivní, jedna pasivní – záložní. Druhá jmenovaná funguje pouze v případě výpadku linky hlavní. S SD-WAN jsme ale přešli na režim dvou aktivních linek, jejichž vytížení lze regulovat dle potřeby,“ popisuje řešení Marek Halámek, IT ředitel ve společnost HP-Pelzer.

Pomoct s digitální transformací může odborník

Na začátku nejen každé komplexní digitální transformace firmy, ale i nasazení každé jednotlivé inovace je zásadní zvolit správnou technologii, mít patřičné know-how a řešení zavádět komplexně. Ať už se ale společnost rozhodne pro migraci dat do cloudu, zavedení nové IT infrastruktury nebo třeba posílení kyberbezpečnosti, vždy se jí vyplatí mít po boku spolehlivého technologického partnera, který ji leckdy komplikovaným procesem bez problémů provede.